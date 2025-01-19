Kompakt telefon arayanlara: OnePlus 13 Mini özellikleri belli oldu

OnePlus 13 Mini'nin iddialı teknik özellikleri sızdırıldı.

Merakla beklenen cihaz, kompakt telefon arayanlar için öne çıkacak seçenekler arasına yerleşecek.

Cihaz küçük boyutuna rağmen performanstan asla taviz vermeyecek.

Cebinizin tamamını kaplayan devasa boyuttaki akıllı telefonlar artık yavaş yavaş tarihe karışacak gibi görünüyor. Bu yıl akıllı telefon pazarında iki yeni trend muhtemelen kompakt ve ultra ince tasarımlı cihazlar olacak. Pek çok şirket ufak boyutlu, fakat performanstan ödün vermeyen gelişmiş modeller üzerinde çalışıyor. Bu markalardan biri de OnePlus oluyor.

Ortaya çıkan son raporlar, çok yakında karşımıza çıkması beklenen OnePlus 13 Mini modelinin teknik özellikleri ile ilgili bizlere önemli ipuçları sunuyor. Güvenilir bir kaynak olarak tanınan Smart Pikachu, cihazla alakalı önemli bilgiler sunuyor. OPPO Find X8 Mini’ye benzer bir yapıya sahip olacağı söylenen modelin karanlıkta kalan pek çok ayrıntısı gözler önüne seriliyor.

OnePlus 13 Mini teknik özellikleri sızdırıldı

Merakla beklenen yeni OnePlus 13 Mini modeli 6,3 inç OLED ekrana sahip olacak. Etkileyici bir görüntüleme deneyimi vaat eden model, bununla birlikte metal bir orta çerçeve ve şık bir cam gövdeyle gelecek. Ekran LTPO teknolojisini destekleyecek ve 1.5K çözünürlük sunacak.

Kompakt tasarımı ile öne çıkacak OnePlus 13 Mini, iddialı kamera özellikleri sayesinde mobil fotoğrafçıları da memnun edecek. Cihazın arka kısmında periskop lens de dahil olmak üzere üç kamera yer alacak. 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto lense yer verilecek.

Optik parmak izi sensörü doğrudan ekrana entegre edilecek. Minik boyutuna rağmen olağanüstü bir performans sunacak model, Snapdragon 8 Elite işlemcisini kalbinde taşıyacak. Benzer teknik özelliklerle gelecek OPPO Find X8 Mini ise bundan farklı olarak MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400 çipiyle donatılacak.

Tüm bunların yanı sıra OnePlus’ın yeni kompakt akıllı telefon modeli kablosuz şarj desteğine de ev sahipliği yapacak. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın pil kapasitesi ve hızlı şarjıyla ilgili bir detay bulunmuyor. Çok yakında bu konuda da yeni ayrıntılar ortaya çıkması bekleniyor.

Kompakt telefon arayanlar için öne çıkacak OnePlus 13 Mini iddialara göre bu yılın ikini çeyreğinde Çin pazarında resmiyet kazanacak. Benzer bir yapıya sahip olacak OPPO Find X8 Mini ise daha erken bir tarihte, muhtemelen Mart ayında tüketicilerle buluşacak.