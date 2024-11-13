Rockstar Games’ten GTA Trilogy için 3 yıl sonra büyük güncelleme sürprizi

Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition’ın konsol ve PC platformları için yayınlandığı lansman döneminde çeşitli problemlerle karşılaşmıştı. Oyunseverler tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen oyun, yayınlandıktan üç yıl sonra sürpriz bir güncelleme ile karşımıza çıktı.

Çok sayıda sorun içeren GTA Trilogy oyunu için gelen yeni güncelleme, oyuncuların karşılaştıkları bir dizi önemli hatayı düzeltmeyi vaat ediyor. Aynı zamanda konsol ve PC oyuncuları için çeşitli iyileştirmeler de sunuluyor. İşte Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition’a gelen yeni güncellemeyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition için beklenen haber

2021 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition oyunu GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas’tan oluşan heyecan dolu bir koleksiyon olarak karşımıza çıkıyor.

Eski GTA oyunlarının modernize edilmiş bu versiyonu, birtakım teknik sorunlar yaşaması ve hayal kırıklığı yaratan grafikleri nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

Fakat gelen sürpriz güncelleme ile beraber oyuna önemli iyileştirmeler getirildi. Eleştirilen birçok unsur Rockstar Games ekibi tarafından ortadan kaldırıldı.

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GTA Trilogy güncellemesi ile gelen yenilikler

Güncelleme notlarında yalnızca, daha önce yalnızca mobil sürümler için eklenmiş olan klasik aydınlatma modundan söz ediliyor. Ancak yine de yeni güncellemede Rockstar Games’in bahsettiğinden çok daha fazla yenilik olduğunu söyleyebiliriz.

@BestInfinity adlı bir X kullanıcısı, GTA Trilogy için gelen yeni güncelleme ile birlikte hayatımıza giren tüm yenilikleri detaylı bir şekilde anlattı. Oyun yeni animasyonların yanı sıra ateş, yağmur, sis ve ışık efektleri gibi iyileştirmelere sahip oldu.

Bununla beraber yeni güncellemeyle birlikte artık oyuncular belirli silahları hedef alırken koşabilir, sinematikleri duraklatabilir, kaydedilen dosyaların tarih ve saatini görebilir, tam harita üzerinde doğru konumu kontrol edebilir.

Tüm problemlere rağmen oyun “harika performans sergiledi”

Lansman sırasında oyunun arşiv belgelerinde bulunan lisanssız müzik ve geliştirici notları gibi istenmeyen belgeler de dahil olmak üzere bir dizi teknik sorun nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildiğini belirtelim. Ne yazık ki bu durum da oyunun PC sürümünün geçici olarak askıya alınmasına neden olmuştu.

Yine de tüm bu sorunlara rağmen lansman satışları 10 milyon kopya civarına ulaştı. Take-Two Interactive kesin rakamları açıklamasa da şirketin CEO’su yaptığı açıklamada, GTA: The Trilogy – Definitive Edition’ın harika bir performans sergilediğini dile getirdi.

Peki ya siz GTA Trilogy ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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