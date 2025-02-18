Elon Musk’tan ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu: Grok 3 çıktı

Elon Musk, Grok 3 yapay zeka sohbet robotunu tanıttı.

xAI şirketi çatısı altında geliştirilen AI chatbot aracı, ChatGPT, Gemini ve DeepSeek gibi rakiplerine meydan okuyor.

Elon Musk, Grok 3'ün diğer rakiplerinde mevcut olan bazı yaygın hatalardan kaçınarak daha iyi bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Yapay zeka şirketi xAI’nin kurucusu Elon Musk, “korkutucu derecede zeki” olarak tanımladığı yapay zeka sohbet robotu Grok ile karşımıza çıktı. Ağustos 2023’te piyasaya sürülen selefinden 10 kat daha fazla bilgi işlem kaynağına sahip olan yeni sürüm Google’ın Gemini, OpenAI’nin ChatGPT ve Çinli DeepSeek gibi rakiplerine karşı doğrudan bir alternatif olarak geliyor.

Elon Musk bugün Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Grok 3’ün gelişmiş muhakeme yeteneklerine dikkat çekti. Yapılan testlerde şu ana kadar piyasaya sürülen tüm modellerden daha iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

Grok 3 yaygın hataları en aza indiriyor

Milyarder iş insanı, yapay zeka sohbet robotlarının yanlış bilgileri doğru olarak işlemesine yol açan hatalara değinerek, “Çok daha üstün bir muhakeme gücüne sahip ve diğer yapay zeka sistemlerini etkileyen ‘halüsinasyonlardan’ kaçınıyor” açıklamasında bulundu.

Digital Trends’in haberine göre Grok 3 sürümünün en büyük farkı yapay zeka sistemlerindeki yaygın hataları en aza indirerek daha doğru ve güvenilir tepkiler alınmasını sağlayan kendi kendini düzeltme mekanizması olarak ifade ediliyor.

Grok 3 nasıl kullanılır?

xAI şirketinin yeni yapay zeka sohbet robotu, ilk etapta yalnızca X platformunun en yüksek abonelik seviyesi olan X Premium+ planının abonelerine sunulacak. Bu kullanıcılar DeepSearch, artırılmış kullanım limitleri ve özel araçlar gibi özelliklere erişebilecek.

xAI ayrıca Grok 3’e öncelikli erişim ve görüntüleme için daha yüksek limitler sunacak olan SuperGrok adlı ayrı bir servis başlatacak. Hizmet yalnızca Grok mobil uygulamasında ve daha gelişmiş özelliklerin yayınlanacağı yeni Grok.com sitesinde kullanılabilecek.

Elon Musk, Grok 3’ün hala Beta aşamasında olduğunu ve bazı kusurları olabileceğini kabul etti. “Hızla gelişiyoruz ve kullanıcılar günlük güncellemeler bekleyebilirler” ifadelerini kullandı.

Grok 3’ün lansmanı, yapay zeka pazarındaki rekabetin yoğun olduğu bir zamanda gerçekleşiyor. xAI’nin stratejisinin hem yapay zeka meraklılarına hem de premium özellikler için ödeme yapmak isteyen kurumsal müşterilere hitap etmeye odaklandığı görülüyor.

Çin’in DeepSeek’i düşük maliyetli ve yüksek kaliteli R1 aracıyla sektörü şaşırtan bir çıkış gösterdi. Çinli girişim, yapay zeka sektörünün geliştirilmesinde ABD’nin egemenliğine adeta meydan okudu.

Grok 3’ün ayrıca ChatGPT ile doğrudan rekabete gireceğini de vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, ChatGPT’nin sahibi olan OpenAI şirketini satın almak istediğini söylemiş ve bunun için 97 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu. Fakat Sam Altman önderliğindeki firma bu teklifi alaycı bir tonda geri çevirdi.