Elon Musk’ın Grok 3’ü için sesli asistan desteği geldi

xAI, Grok 3'ü piyasaya sunmasından günler sonra yapay zekaya "sesli asistan" modu getirdi.

Elon Musk, Grok 3'e gelen bu pratik yeniliği resmi olarak doğruladı.

Bu özellik başlangıçta yalnızca iOS için Grok AI uygulamasında kullanıma açıldı.

Android kullanıcılarının ise kısa süre beklemeleri gerektiği ifade edildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI geçtiğimiz günlerde yeni Grok 3 modelini piyasaya sundu. Musk tarafından paylaşılan iddialara göre ChatGPT ve Gemini gibi diğer yapay zekaları kapasite açısından geride bırakmayı başaran AI aracı sınırlı bir süre için ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine sunulmuş durumda.

Elon Musk’ın yeni yapay zekası Grok 3 için şimdi de sesli asistan modu geldiği açıklandı. Apple’ın Siri asistanı ve ChatGPT/Gemini gibi alternatiflerle rekabet etmeyi hedefleyen bu mod, kullanıcılar için daha pratik ve işlevsel bir deneyime kapı aralıyor.

Elon Musk tarafından paylaşılan bilgilere göre Grok 3 için gelen sesli asistan özelliği şu anda “ilk Beta” sürümüyle kullanıcılarla buluştu. Bu nedenle kullanıcıların bazı teknik sorunlar ile karşı karşıya kalabileceği söyleniyor, Bu problemlerin hızla çözüleceği ve kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanılacağı da aktarılıyor.

Grok 3 herkes için ilgi çekici sesli asistan seçenekleri sunuyor

Musk’ın kişisel hesabından yeniden paylaştığı Tech Dev Notes adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda, Grok’ta bulunan sesler ve kişilikler de doğrulandı. Sırasıyla kadın ve erkek olan Ara ile Rex adlı seslerin bulunduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra en iyi arkadaş, dertli, dahi, romantik ve hatta “uyuşturucu bağımlısı” gibi kişiliklerin de sunulduğu eklendi. Herkes için ilgi çekici ses seçenekleri ortaya koyan xAI, tam kapsamlı bir sesli asistan deneyimi ortaya koymaya odaklanıyor. Bu da yeni özelliğin farklı kullanıcı profillerine hitap etmeyi amaçladığını bizlere gösteriyor.

Şimdilik yeni özellik yalnızca iOS için Apple App Store’dan indirilebilen Grok IA uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyor. Android kullanıcılarının ise bunun için ne yazık ki bir süre daha beklemeleri gerekecek.