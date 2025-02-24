OPPO Find X8 Ultra’nın ilk görüntüsü ortaya çıktı: Neler bekleniyor?

OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonu mobil fotoğrafçılık konusunda önemli yeteneklere sahip olacak.

Cihaz gelişmiş kamera performansıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Zarif bir tasarıma sahip olan OPPO Find X8 Ultra'nın ilk görüntüsü internete sızdı.

Mobil fotoğrafçılığın referans noktası olmayı hedefleyen yeni akıllı OPPO Find X8 Ultra’nın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğraf alanındaki yenilikleriyle ünlü Çinli şirket, daha da ileriye giderek kullanıcı deneyimini yeni seviyelere taşımaya kararlı görünüyor.

Resmi sunumun Mart ayı içerisinde Çin’de gerçekleşmesi bekleniyor. OPPO Find serisinin başındaki isim Zhou Yibao, Find X8 Ultra’nın fotoğraf yetenekleri hakkında konuşarak beklentileri daha da artırdı.

Weibo’da yapılan paylaşımda yönetici, düşük ışıkta fotoğrafçılığın karmaşık zorluğunu ele alma ve üstesinden gelme isteğini vurguladı. Geceleri keskin fotoğraflar çekmek için iddialı bir seçenek olacağının ipuçlarını verdi.

OPPO mobil fotoğrafçılıkta öne çıkacak

Serinin önceki modeli olan OPPO Find X7 Ultra daha gelişmiş kamera sensörleri sayesinde önemli iyileştirmeler sunmuştu. Yakında gelecek Find X8 Ultra ise mobil fotoğrafçılığın çıtası daha da yükseğe taşımayı hedefliyor.

Çinli şirket bunun için çok daha fazla ışığı emebilen yeni bir lens sistemi tasarladı. Ayrıca yeni bir donanım bileşeninin, karanlık ortamlarda bile renklerin daha doğru olmasını sağlayacağı belirtiliyor.

OPPO Fin X8 Ultra’nın 50 MP LYT-900 ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu sensöre 50 MP Sony IMX882 ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Aynı zamanda modelde 3x optik zoom destekli 50 MP Sony IMX906 telefoto lens ve yine 6x optik zoom desteğine sahip 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto lens sunulacak.

OPPO Find X8 Ultra’nın görüntüsü internete sızdı

Equal Leaks’in Telegram hesabından OPPO Find X8 Ultra’nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı. Cihazın kavisli kenarlara sahip olması beklenen Xiaomi 15 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi üst düzey rakiplerinin aksine düz bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Cihazın arka kamera kümesi çift kaplamalı dairesel bir tasarıma sahip olacak. Gümüş renkli parlak bir halka kabartması karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan görüntü, daha önce sızdırılan kamera modülü teknik şemalarıyla da örtüşüyor.