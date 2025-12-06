Efsane GTA karakteri 12 yıl sonra seriye geri dönüyor

Reklam

Michael De Santa, 10 Aralık'ta yayınlanacak "A Safehouse in the Hills" adlı büyük GTA Online kış güncellemesiyle seriye yeniden dahil oluyor.

Unutulmaz karakter, oyunda artık lüks emlak geliştiricisi Prix Luxury Real Estate hikayesine odaklanan yeni bir görev serisinde kilit rol üstlenecek.

Michael'ın 12 yıl sonra ger dönüşü, karakterin artık yaşlanmış ve kırçıllı saçlara sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

Michael De Santa resmen GTA serisine geri dönüyor. GTA V’in üç ana karakterinden biri olan bu unutulmaz isim, 10 Aralık’tan itibaren PC, PlayStation ve Xbox’ta yayınlanacak olan yeni Grand Theft Auto Online güncellemesi A Safehouse in the Hills ile birlikte karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Michael, GTA Online ile yeniden hayranlarıyla buluşacak

GTA Online için gelen yeni güncelleme, Los Santos’taki konut seçeneklerini genişletecek. Ayrıca önemli bir anlatı içeriği, yeni araçlar, daha önce yayınlanmamış özellikler ve hepsinden önemlisi hayranların favori karakteri olan Rockstar Games serisinin beşinci oyununun ana karakterlerinden biri olan Michael’ın geri dönüşünü de beraberinde getirecek.

Bilindiği üzere Michael De Santa karakteri, 19 Kasım 2026’da piyasaya çıkması beklenen GTA 6’da yer almayacak. Bu yüzden A Safehouse in the Hills güncellemesinde karakterin geri dönüşü özellikle önemli bir detay olarak yorumlanıyor.

Bununla birlikte Rockstar’dan gelen bilgilere göre Michael oyunda yalnızca görüntüyü süsleyen küçük bir unsur olmayacak. Efsane karakter aynı zamanda güncelleme paketi içerisinde belirli bir role sahip olacak.

Bilindiği üzere GTA 5’in diğer ana karakterleri Trevor ve Franklin de daha önce GTA Online’ın bazı görevlerinde karşımıza çıkmıştı. Fakat Michael’ın bunlardan farklı olarak daha öne çıkan bir karakter olarak oyunda yer alması bekleniyor. Kahraman, oyundaki görevler arasında bir köprü görevi görecek.

A Safehouse in the Hills güncellemesinin diğer öne çıkan özellikleri

Yeni güncelleme, Prix ​​Luxury Real Estate tarafından sunulan oyundaki konaklar, geniş dış mekanlara ve özenle planlanmış iç mekanlara sahip olacak. Kupa dolapları, özel güzellik salonu, evcil hayvan konaklama birimleri ve hatta arabalarınız için bir podyum bile mevcut olacak.

Öte yandan net kârınızı korumanız ve hatta artırmanıza yardımcı olacak iyileştirmeler de yer alacak. Bunlar arasında evinize entegre edilmiş yeni bir yapay zeka destekli sanal asistan sayesinde projelerinizin üretim hızları ve paralı askerlerden oluşan özel bir güvenlik ekibi de yer alıyor.

A Safehouse in the Hills güncellemesi aynı zamanda oyuncuların aksiyon dolu bir ortamda kitlesel bir gözetleme ağının kurulmasını durdurmaları gereken yeni görevler de sunacak. Ayrıca kolluk kuvvetleri için yeni araçlar ve drift versiyonları gibi iyileştirmeler bulunacak.

GTA+ aboneleri için ayrıca Vapid FMJ MK V‘ye erken erişim, malikane sahibi olanlar için avantajlar ve Vinewood Club uygulamasında belirli planlardaki çalışanları uzaktan yönetmeye yönelik yeni bir seçenek olacak.

Merakla beklenen yeni A Safehouse in the Hills güncellemesi 10 Aralık Çarşamba gününden itibaren PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC de dahil olmak üzere tüm uyumlu platformlarda GTA Online’da oyuncularla buluşacak.

