    7.000 mAh bataryalı POCO M7 4G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Giriş seviyesi donanıma sahip olan POCO M7 4G resmen tanıtıldı. Cihaz 7.000 mAh'lik devasa pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
    POCO M7 4G
    • POCO M7 4G giriş seviyesi özellikleriyle duyuruldu.
    • Cihaz Snapdragon işlemci ve 7.000 mAh'lik büyük batarya kapasitesiyle dikkat topluyor.
    • Şimdilik cihazın satış fiyatı açıklanmazken, bu hafta belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

    POCO M7 4G mütevazı özellikleri ile resmi olarak tanıtıldı. “Fiyat-performans odaklı akıllı telefonlar” kategorisinde yarışacak cihaz henüz satışa çıkmasa da merak edilen tüm ayrıntıları resmen doğrulandı.

    Şık bir tasarıma sahip olan yeni POCO modeli ayırt edici bir görünüm ortaya koyuyor. Snapdragon işlemciden güç alan telefonda yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ve HyperOS 2 arayüzü yer alıyor. Cihazın en dikkat çeken noktası ise 7.000 mAh’lik devasa pil kapasitesi oluyor.

    POCO M7 4G özellikleri

    • Ekran: 6,9 inç IPS LCD ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 
    • RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama 
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Bağlanı: 4G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC ve IP64 sertifikası
    • Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 7.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzü

    GSMArena’ya göre POCO’nun yeni modeli Full HD+ çözünürlük (1080 x 2340), 850 nit parlaklık ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç LCD ekrana sahip. Bu da kullanım sırasında iyi bir çözünürlük ve akıcılık sağlıyor. Ekranda Full HD çekim yapabilen f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP sensör bulunuyor.

    POCO M7 4G

    6 nm Snapdragon 685 işlemciden güç alan POCO M7 5G modelinde 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını genişletmek için hibrit tepside 2 TB’a kadar microSD kart desteği de yer alıyor. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığına ve 1080p video kaydına sahip 50 MP sensörden oluşuyor.

    7.000 mAh batarya, yoğun kullanımda bir günden fazla pil ömrü sağlıyor. Kablolu şarj 33W’a kadar ulaşıyor. Fakat ne yazık ki Avrupa pazarında kutu içeriğinde güç adaptörü bulunmuyor. Ayrıca cihazın Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile geldiğini de ekleyelim.

    POCO M7 4G’nin fiyatı henüz ne yazık ki açıklanmadı. Cihaz Chrome Silver, Aqua Blue ve Carbon Black renk seçenekleriyle raflarda boy göstermeye başlayacak.

    Son olarak POCO M7’nin 5G sürümünün bu yılın Mart ayında piyasaya çıktığını da ekleyelim.

