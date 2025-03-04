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    Uygun fiyata yüksek performans: POCO M7 5G piyasaya çıktı

    Fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli POCO M7 5G piyasaya çıktı. Cihaz iddialı özellikleriyle rakiplerine meydan okuyor.
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    • POCO yeni uygun fiyatlı telefonunu piyasaya çıkardı.
    • Merakla beklenen POCO M7 5G resmen tanıtıldı.
    • İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan telefonun yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

    POCO India gelişmiş özelliklere sahip uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. MWC 2025 etkinliğinde sahne alan şirket, POCO M7 5G modelini resmen tanıttı. Bütçe dostu yeni telefon yüksek performans, büyük ekran ve gelişmiş kamera deneyimi arayan kullanıcılar için iyi bir alternatif olarak sunuluyor.

    POCO’nun yeni akıllı telefonu rekabetçi bir fiyatla birlikte iyi özellikler sunarak kalabalık bir segmentte rekabet etmek için ilk olarak Hindistan pazarına giriyor. Çok yakında Türkiye’de de satışa çıkması beklenen cihaz, optimize edilmiş donanım ve yazılımın birleşimi sayesinde akıcı ve keyifli bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

    POCO M7 5G özellikleri

    • Boyutlar: 171,88 × 77,8 × 8,22 mm
    • Ağırlık: 205 gram
    • Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,88 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
    • RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve AI yardımcı lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu ve P2 girişi
    • Batarya kapasitesi: 18W hızlı şarj destekli 5.160 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

    91Mobiles’ın haberine göre POCO M7 5G cömert bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 6.88 inç IPS LCD panele sahip olan akıllı telefon HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, TÜV Rheinland sertifikası ve Gorilla Glass koruması ile karşımıza çıkıyor.

    POCO M7 5G
    POCO M7 5G’nin renk seçenekleri / Görsel: POCO

    Cihaza Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti güç veriyor. Buna 8 GB LPDD4X RAM ve 6 GB sanal RAM eşlik ediyor. Dahili hafıza ise UFS 2.2 tipinde olup 128 GB kapasiteyle tüketicilere sunuluyor.

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    18W şarj desteğine sahip olan POCO M7 5G modeli 5.160 mAh’lik büyük bir batarya taşıyor. Kamera setinde 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı lens yer alıyor. Şirket, optimum ışık koşullarında bile keskin ve detaylı çekimler yapılmasını sağlıyor. Modelin ön kamera ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 8 MP’lik bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

    Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazda HyperOS kullanıcı arayüzü mevcut. POCO iki büyük işletim sistemi güncellemesini ve dört yıl boyunca güvenlik yamalarını garanti ediyor. POCO M7 5G ayrıca yan parmak izi okuyucusu, suya ve toza karşı IP52 sertifikası, USB-C portu, kulaklık girişi, 5G bağlantısı, Bluetooth 5.0 ve GPS ile geliyor.

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    POCO M7 5G fiyatı

    POCO M7 5G, Hindistan’da Saten Siyah, Nane Yeşili ve Okyanus Mavisi renk seçenekleriyle satışa çıktı. Cihaz yaklaşık 110 Euro’dan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluştu. Modelin ne zaman Türkiye’ye geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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