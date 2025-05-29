XRING O1 işlemci ve 120W şarj: Xiaomi’nin yeni tableti yolda

Xiaomi yüksek performansa sahip yeni bir tablet modeli üzerinde çalışıyor.

120W hızlı şarj desteğine sahip olacak tablette 8.000 mAh'den büyük bir batarya yer alacak.

Xiaomi'nin geliştirdiği XRING O1 işlemcisiyle çalışacak tabletin resmi adı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen hafta yeni XRING O1 yonga setini entegre eden ilk tableti olan Xiaomi Pad 7 Ultra ile karşımıza çıktı. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, gelecekte bu gelişmiş tescilli işlemcinin kullanımını orta ve bütçe dostu cihazlara da yaymayı planlıyor.

Şimdi ise yeni sızıntılar, Xiaomi’nin aynı yonga setiyle çalışan ikinci bir tableti tanıtmak için çalıştığını öne sürüyor. XRING O1 yonga seti ve 120W hızlı şarj desteğiyle öne çıkacak yeni cihazla alakalı dikkat çeken önemli detaylar gün yüzüne çıktı. İşte netlik kazanan ilk ayrıntılar…

Yeni Xiaomi tabletinin ilk detayları belli oldu

Xiaomi’nin işletim sistemi HyperOS 2.2’nin kodlarının incelenmesi, şirketin yeni tabletiyle alakalı bazı detayları ortaya çıkardı. Yeni tabletin kod adı “violin” ve model numarası “081A” olarak belirtiliyor. Cihaz, şirketin yeni XRING O1 çipiyle öne çıkacak.

İç yazılımların incelenmesi sonucu ortaya çıkan bu tür keşifler, çoğu zaman üreticilerin niyetlerini iyi bir doğrulukla tahmin edebiliyor. Digital Chat Station’a göre Xiaomi’nin kabloyla 120W’a kadar hızlı şarjı desteklenecek büyük bir 12,5 inç LCD ekrana sahip olması beklenen bir tablet üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

Merakla beklenen yeni tablet modelinin devasa bir pil gücüne sahip olacağı da ekleniyor. Söylentilere göre cihazda 8.000 mAh eşiğini aşması beklenen büyük kapasiteli bir batarya bulunacak.

İddialara göre cihaz Android 15 işletim sistemiyle çalışacak. Yeni tabletin, Xiaomi Pad 7 serisiyle birlikte ya da bu seriyi entegre ederek, üst düzey segmentte kendine sağlam bir yer edinmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgilere rağmen cihazın ticari adı gizemini koruyor. Zira analiz edilen kod cihaz hakkında bizlere herhangi bir detay sunmuyor.

Ancak tahminler, XRING yonga setine sahip bu yeni tabletin bu yılın ikinci yarısında resmen tanıtılabileceğine işaret ediyor. Yine de şimdilik cihazla alakalı olarak Xiaomi’den resmi bir açıklama gelmediğini de hatırlatmak isteriz.

Xiaomi Pad 7 Ultra geçen hafta duyuruldu

Çinli şirket yakın zaman önce yeni üst düzey tablet modelini tüketicilerle buluşturdu. XRING O1 yonga setine sahip ilk tablet olarak öne çıkan bu cihaz 16 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar depolama, 120W hızlı şarj ve 12.000 mAh pil kapasitesi sunuyor.

5.699 CNY (yaklaşık 30 bin TL) başlangıç fiyatıyla listelenen performans canavarı Xiaomi Pad 7 Ultra’nın teknik özelliklerini aşağıdan da inceleyebilirsiniz: