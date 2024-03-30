OpenAI’den sesleri gerçekçi şekilde taklit eden yapay zeka: Voice Engine

Yapay zeka alanında gerçekleştirilen yenilikler her geçen gün teknoloji tutkunlarını daha fazla heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu alanda devrimsel çalışmalara imza atan OpenAI yeni bir projeyle karşımıza çıktı. Şirket, insan sesini neredeyse birebir şekilde taklit ederek metinleri yüksek sesle okuma yeteneğine sahip olan AI tabanlı bir ses aracını duyurdu.

Voice Engine adı altında karşımıza çıkan bu araç, şimdiden büyük tartışmalara yol açtı. OpenAI’nin duyurduğu yeni hizmet, her ne kadar yapay zeka teknolojileri alanında önemli bir sıçramayı temsil etse de, pek çok kişinin aklına bunun suiistimal edilebileceği olasılığı geliyor. Son dönemlerde deepfake vakalarının artmasıyla birlikte bu aracın da kötüye kullanılma potansiyeli ön planda tutuluyor.

OpenAI, Voice Engine aracını genel erişime açmadı

OpenAI’nin resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre şu anda yaklaşık 10 geliştiricinin kullanmaya devam ettiği Voice Engine teknolojisi artık piyasaya çıkmaya hazır. Yeni yapay zeka aracının ilk örneklerini paylaşan şirket, ne yazık ki aracı şimdilik genel erişime açmadı. Bu tür AI hizmetlerinin potansiyel tehlikelerinin farkında olan şirket, aracın kötüye kullanım riskine karşı şimdilik beklemeyi tercih ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim süreci yaklaşırken, yakın zamanda yapay zekanın manipülatif kullanımına ilişkin korkunç bir örnekle dünya kamuoyu sarsıldı. Mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın önseçim aşamasında insanları oy kullanmamaya teşvik ettiği gerçekçi bir telefon görüşmesi, gündemde oldukça büyük bir ses getirmişti. Fakat kısa sürede bunun yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı.

ABD’deki çalkantılı seçim sürecinde Voice Engine’in kötüye kullanılabileceğini öngören OpenAI, uzmanlarla yaptığı görüşmelerden sonra aracın genel kullanımını ertelemeye karar verdi. Şimdilik ne yazık ki bu özelliğin ne zaman genel erişime sunulacağı belirsizliğini koruyor. Fakat tahminlere göre şirket, ABD’de seçimlerden sonra bu aracı kullanıcılarla buluşturacak. Konuya ilişkin şirket şu açıklamada bulundu:

“İnsanların sesleriyle aynı sesleri üretmenin ciddi riskler taşıdığını biliyoruz ve bu seçim yılında daha da endişe verici. Aracı geliştirirken endişelerinin duyulmasını sağlamak için yerel ve uluslararası düzeyde hükümet, medya, eğlence, eğitim ve sivil toplum genelindeki ortaklarla birlikte çalışıyoruz.”

Gelişmiş yeteneklere sahip olan Voice Engine, klonladığı sesin en spesifik tonlamalarını bile ustalıkla taklit ediyor. Bunun için OpenAI, sesini kopyalamak istediğiniz kişinin yalnızca 15 saniyelik bir ses kaydını talep ediyor.

Voice Engine örnekleri

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Peki ya sizler OpenAI’nin yeni yapay zeka teknolojisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

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