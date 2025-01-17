Honor Magic 7 Lite şimdi Türkiye’de: İşte satış fiyatı

Kısa süre önce global pazar için duyurulan Honor Magic 7 Lite şimdi Türkiye'de de tüketicilerle buluştu.

Ön sipariş dönemi başlayan modelin Türkiye fiyatı 18 bin 999 TL olarak açıklandı.

Lansman dönemine özel tüketicilere 3 bin TL indirim kampanyası sunuldu. Böylelikle cihaz 15 bin 999 TL'den listelenmeye başladı.

Honor dün iki yeni akıllı telefon modelini global pazara getirdi. Honor Magic 7 Lite ve Magic 7 Pro modelleri resmi olarak Avrupa pazarına giriş yaptı. Şimdi ise Magic 7 Lite modeli Türkiye pazarında resmi olarak satışa çıktı.

Serinin bütçe dostu akıllı telefon modeli şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Son derece modern ve nazik bir görünüm ortaya koyan cihaz, fiyat-performans odaklı donanımıyla da adından söz ettirmeye aday görünüyor. Honor Magic 7 Lite’nın özellikleri, Türkiye satış fiyatı ve merak edilen diğer detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Honor Magic 7 Lite Türkiye fiyatı açıklandı

Honor’un fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni akıllı telefon modeli Magic 7 Lite nihayet Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu. Cihaz lansmana özel bir dizi avantajla beraber karşımıza çıktı. Tüketiciler için son derece cazip fırsatlar planlandı.

Honor Magic 7 Lite’ın Türkiye fiyatı 18 bin 999 TL olarak açıklandı. Fakat ön satış dönemine özel tüketiciler 3 bin TL‘lik bir fiyat indirimden yararlanabiliyor. Bu sayede cihaz 15 bin 999 TL‘den edinilebiliyor.

Açıklanan detaylara göre tüketiciler ön sipariş dönemi boyunca 3 bin TL’lik bu indirimden yararlanabiliyor. Ayrıca yine aynı tarihe kadar müşteriler 1 yıllık ekran koruma güvencesi hizmetine de ulaşabiliyor.

1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme ve 4.000 nit tepe parlaklık destekli 6,78 inç AMOLED ekranla donatılan Honor Magic 7 Lite modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 çipiyle güçlendiriliyor. Cihazda 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 108 MP ana kameralı cihazda 66W hızlı şarjlı 6.600 mAh pil bulunuyor.

Honor Magic 7 Lite teknik özellikleri