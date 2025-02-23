Samsung Galaxy Z Flip 7’nin kalbi Exynos 2500 seri üretime girdi

Samsung yeni Exynos 2500 çipinin seri üretimine başladı.

İşlemcinin yalnızca Galaxy Z Flip 7 modelinde kullanılacağı öne sürülüyor.

Exynos 2500'nin 3 nm GAA üretim süreciyle üretilen 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacağı söyleniyor.

Samsung’un bu yaz tanıtacağı Galaxy Z Flip 7 modelinde kullanılacak Exynos 2500 yonga seti seri üretime girdi. Güney Koreli teknoloji devi yeni işlemcisinin üretimine başladı. Fakat yine de ne yazık ki durum pek iç açıcı görünmüyor.

İlk söylentilerin aksine Exynos 2500 amiral gemisi Snapdragon 8 Elite‘e açıkça meydan okumak yerine daha farklı bir yol izledi. Samsung yonga setini mükemmelleştirmek için perde arkasında çalışarak düşük profilli kalmayı ve lansmanı 2025’in ikinci yarısına ertelemeyi seçti. Yavaş bir tempoda hareket eden şirket geç de olsa “start” verdi.

Exynos 2500 gecikmeden dolayı sınırlı sayıda üretilebilecek

GAA (Gate-All-Around) mimarisine sahip 3 nanometre (nm) üretim süreci tatmin edici sonuçlar elde etmekte oldukça zorlandı. Samsung için büyük bir baş ağrısı yaratan bu durum şirketin hızını yavaşlattı. Bunun sonucunda ise yeni çipin çok sınırlı sayıda bulunabileceği iddia ediliyor.

Jukanlosreve adlı X kullanıcısının iddialarına göre testler için yeşil ışık Mart ayında verilecek. Üretim noktasında şirket aylık yaklaşık 5 bin ünite çıkaracak. Samsung’un dünya çapında gönderdiği milyonlarca akıllı telefonla kıyaslandığında bu komik bir rakam olarak göze çarpıyor.

Sınırlı sayıda üretilebilecek olan yonga setinin yalnızca tek bir cihazda kullanılması bekleniyor. Şirket bunun için yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7’yi öne çıkarıyor. Yeni işlemcinin öncülü Exynos 2400’ün 10 çekirdekli yapısını koruması bekleniyor. Grafik tarafının ise AMD’ye emanet edileceği söyleniyor. RDNA 3.5 mimarisine dayalı Xclipse 950 GPU kullanacak işlemci iddialı bir performans ortaya koyacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin kalbinde olacak Exynos 2500 çipi Geekbench puanlarına bakıldığında ise maalesef biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Çipin hem tek bir çekirdeği sıkıştırmada hem de tüm çekirdekleri bir arada kullanmada Snapdragon 8 Elite’in gerisinde kaldığı söyleniyor.

Dolayısıyla bir dönem Galaxy S25 serisinde kullanılacağı bile öne sürülen bu işlemcinin Samsung tarafından amiral gemisi modellerde güvenilmemesi gayet haklı duruyor.