Samsung Galaxy S25’ten can sıkan sorun: Kullanıcılar isyan ediyor

Galaxy S25 modellerinde aşırı ısınma sorunundan şikayet ediliyor.

Kullanıcılardan gelen raporlarda, serinin üç modelinde de aynı sorunun yaşandığı vurgulanıyor.

Samsung'un ilerleyen haftalarda bir yazılım güncellemesi aracılığıyla soruna müdahale etmesi bekleniyor.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi modelleri geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyuruldu. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşan akıllı telefon ailesi kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi görmeyi başardı. Üst düzey özellikleriyle öne çıkan cihazlar, 2025’in en iyi telefonları arasında boy göstermeye başladı.

Ortaya çıkan son raporlar ise Galaxy S25 serisinin aşırı ısınma sorunu nedeniyle kullanıcıların tepkisini topladığına işaret ediyor. Bu can sıkıcı durum kullanıcı deneyimini olumsuz bir şekilde etkilerken, aynı zamanda cihazın kullanım ömrünü tehlikeye atabilecek bir faktör olarak nitelendiriliyor.

Samsung Galaxy S25 aşırı ısınma sorunuyla gündemde

Galaxy S25’in termal yönetimi konusunda henüz resmi lansman yapılmadan önce bile endişeler ortaya çıkmıştı. Amiral gemisinin Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi, daha önce diğer akıllı telefonlarda yaşanan deneyimler ve belli bir ısınma eğilimi göstermesi nedeniyle bazı şüphelere yol açmıştı.

Snapdragon 8 Elite, selefi Snapdragon 8 Gen 3’ten yaklaşık yüzde 40 daha fazla performans artışı sağlıyor. Ancak daha fazla işlem gücü genellikle soğutma sisteminiz için daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Potansiyel riskin farkında olan Samsung, sıcaklıkları kontrol altına almak için daha büyük bir buhar odası benimsedi.

Samsung’un daha verimli bir ısı dağıtım sistemi uygulama çabalarına rağmen, internette ortaya çıkan raporlar sorunun tamamen çözülememiş olabileceğini gösteriyor. Özellikle Galaxy S25 serisinin temel modeli bu durumdan en çok etkilenen model gibi görünüyor.

Birçok kullanıcı basit işlemler sırasında bile yüksek sıcaklıklardan şikayetçi oldu. Akıllı telefonun günlük kullanımda, hatta sosyal medyada gezinirken bile hatırı sayılır sıcaklıklara ulaştığı görülüyor. Bazı kullanıcılar kapağın üzerinden bile sıcaklığı hissettiklerini bildiriyor. Telefon şarjdayken durumun daha da yoğunlaştığı belirtiliyor.

Tüm Galaxy S25 kullanıcılarının aşırı ısınma sorunuyla karşılaşmadığını da belirtmekte fayda var. Ayrıca yeni bir telefonun ilk kurulum sırasında hafif bir sıcaklık hissetmesi normal. Fakat telefonu erken teslim alan bazı kullanıcıların, sorunun günler geçmesine rağmen devam ettiğini bildirmesi bir uyarı niteliğinde karşımıza çıkıyor.

Galaxy S25 serisinin internetteki incelemeleri bu noktada karışık görünüyor. Sorunu bildiren kullanıcı sayısının fazlalığı göz ardı edilemeyecek seviyede. Samsung’un termal yönetimi optimize etmek için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

Samsung, Galaxy S25 serisi için bu yıl 40 milyon satış hedefi belirlemiş durumda. Öte yandan son olarak şirketin yakın zaman önce Galaxy S25 ve S25 Ultra Enterprise Edition sürümlerini tanıttığını da hatırlatalım. Ayrıca serinin son üyesi Galaxy S25 Edge’nin de yolda olduğunu ekleyelim.