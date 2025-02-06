Galaxy S25 ve S25 Ultra Enterprise Edition piyasaya çıktı: Neler sunuyor?

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition resmen tanıtıldı.

İş dünyasına odaklanan cihaz, kurumsal çalışanlar için güvenlik odaklı gelişmiş özellikler sunuyor.

Cihazların donanımı ana modeller ile birebir aynı kalıyor.

Samsung geleneksel olarak Galaxy S serisi amiral gemisi modellerinin Enterprise Edition sürümlerini tanıtmaya devam ediyor. Alışık olduğumuz gibi ana lansmandan birkaç hafta sonra duyurulan Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition cihazları Avrupa pazarında ön siparişe açıldı.

Kurumsal pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan Enterprise Edition serisindeki yeni cihazlar, niş bir pazarın taleplerini karşılamaya odaklanıyor ve bu kullanıcılara yönelik çeşitli avantajlar sunuyor. İş dünyasına ve güvenliğe odaklanan modeller, Galaxy S25 ve S25 Ultra modellerinin kurumsala odaklanan versiyonları olarak tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni Galaxy S25 modelleri işletmelere odaklanıyor

Samsung’un duyurduğu yeni cihazlar, üç yıl gelişmiş kurumsal destek ve normal sürümlerle aynı yedi yıllık yazılım ve güvenlik güncellemelerini destekleyecek. Aynı zamanda yöneticilerin cihaz filolarını izlemelerine, karar alma süreçlerinde cihaz kullanımı ile sağlığıyla ilgili analizlere erişmelerine ve gelişmiş güvenlik özelliklerini kullanmalarına olanak tanıyan bir yıllık Samsung Knox aboneliği de sunulacak.

GSMArena’nın haberine göre yeni seride ayrıca Microsoft ve Google Cloud’un üretkenlik araçları önceden yüklenmiş olarak gelecek. Normal seride bulunan Galaxy AI yapay zeka fonksiyonlarının aynısı yeni cihazlarda da yer alacak. Her iki cihaz da teknik özellikler açısından normal Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra ile aynı yapıya sahip olacak.

Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran

Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Pil kapasitesi: 25W şarjlı 4.000 mAh batarya

25W şarjlı 4.000 mAh batarya Renkler: Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel)

Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm

146,9 x 70,5 x 7,2 mm Ağırlık: 162 gram

162 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition özellikleri

Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran

QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Selfie kamerası: 12MP ön kamera

12MP ön kamera Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil

45W şarjlı 5.000 mAh pil Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)

Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık: 218 gram

218 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Satış fiyatları normal versiyonlarla aynı olacak

İşletmelere ve kurumsal çalışanlara özel olan yeni cihazların fiyatı Samsung İngiltere internet sitesinde karşımıza çıkıyor. Şu anda ön satış döneminde akıllı telefonlar, normal versiyonlarıyla aynı fiyata satılıyor.

Galaxy S25 Enterprise Edition modeli 819 Pound (yaklaşık 36 bin TL) karşılığında satılıyor. Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition’ın fiyatı ise 1.269 Pound (yaklaşık 56 bin TL) olarak belirtiliyor.

Son olarak ortaya çıkan yeni raporlar, Galaxy S25 serisinin bu yıl 40 milyon satış rakamına ulaşabileceğine işaret ediyor. Seri dünya çapında şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı.