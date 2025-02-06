Samsung Galaxy S25 serisi için 40 milyon satış hedefi

Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyuruldu.

Yılın en güçlü telefonları arasında rekabet edecek modeller için satış beklentileri yükseldi.

Galaxy S25 serisinin 40 milyon satış rakamına ulaşabileceği öngörülüyor.

Samsung geçtiğimiz haftalarda Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürdü. Üç modelden oluşan seride Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerine yer veriliyor. Güney Koreli markanın üst düzey telefonları için şimdiden büyük bir satış rekoru hedefleniyor.

Tanınmış analist Ming-Chi Kuo’ya göre şirket bu yıl dünya çapında yaklaşık 40 milyon adet Galaxy S25 satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Samsung’un bu büyük hedefi, 37 milyon adetlik satış adedine ulaşan önceki neslin performansına göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artışı temsil ediyor. Galaxy S24 serisinde de çarpıcı rakamlara ulaşan firma, şimdi beklentilerini daha da üst seviyelere çıkarıyor.

Samsung Galaxy S25 serisi satış rekoru kırabilir

Samsung’un yeni Galaxy S25 serisinin satışlarına dair ilk sinyaller umut verici oldu. Güney Kore’de Galaxy S25 modeli henüz ön satış aşamasında Galaxy S24’e kıyasla yüzde 7 artışla 1,3 milyon siparişe ulaştı. Şirketin güçlü marka çekiciliği ve uyguladığı yazılım iyileştirmeleriyle birlikte 40 milyon adetlik satış hedefine ulaşılabileceği öngörülüyor.

Başlangıçtaki beklentiler düşük olsa da birçok tüketici Galaxy S25 ile yaşadığı deneyimi övgüyle karşıladı. Yakın zamanda gerçekleştirilen dayanıklılık testinde selefine göre daha başarılı bir izlenim ortaya koyan model, aynı zamanda ekran parlaklığı konusunda çarpıcı bir performans sergiledi.

Galaxy S25’in öne çıkan özellikleri

Donanımda yeni bir işlemciye ev sahipliği yapan seri, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alıyor. 3nm üretim sürecinde üretilen bu işlemci, tek çekirdekli CPU performansında iPhone 16 serisiyle aynı seviyedeyken, çok çekirdeklide ise rakibini geride bırakıyor.

GPU tarafında da önemli iyileştirmeler yapılarak grafik performansında kayda değer bir sıçrama sağlanıyor. Serideki tüm modellerde 12 GB RAM kapasitesi yer alıyor. Bu da çoklu görev ve oyun için daha fazla akıcılık ortaya koymaya yardımcı oluyor.

Bunun dışında büyük ilerlemeler olmasa da Samsung, yazılım optimizasyonuna önemli bir yatırım gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Yeniden tasarlanan arayüz, akıcı animasyonlar ve daha sezgisel gezinme özellikleriyle One UI 7.0 kullanımı daha keyifli hale getiriyor.

Satışları artırabilecek bir diğer nokta ise Samsung’un güncelleme politikası diyebiliriz. Galaxy S25 serisi, cihazın uzun ömürlü olmasını garantileyen yedi büyük Android güncellemesi alacak. Şirket, son teknoloji donanım ve genişletilmiş destekle birlikte uzun vadeli performansa öncelik veren tüketicileri kazanmayı amaçlıyor.