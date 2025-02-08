Ultra ince Samsung Galaxy S25 Edge’den yeni ayrıntılar geldi

Çok yakında resmi olarak duyurulacak ve satışa çıkacak Galaxy S25 Edge'nin ayrıntıları belli oldu.

Merakla beklenen modelin 5,84 mm kalınlığa sahip olacağı öne sürülüyor.

Cihazın tam ölçülerinin ise 158,2 x 75,5 x 5,84 mm olacağı aktarılıyor.

Akıllı telefon dünyasında bu yıl yepyeni bir trend benimsenmesi bekleniyor. Teknoloji devleri şu sıralar ultra ince tasarıma sahip telefonlarıyla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Apple yıl sonlarında iPhone 17 Air modelini tanıtmayı planlarken, Samsung ise Galaxy S25 Edge cihazıyla ince tasarımlı ve yüksek performanslı bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

Samsung tarafından ilk kez geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Galaxy S25 serisi lansman etkinliğinin sonunda “sürpriz” olarak duyurulan “Edge” modeli ilerleyen aylarda resmi olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Yenilikçi tasarımıyla öne çıkacak olan cihazla alakalı yeni söylentiler karşımıza çıktı. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın gerçekten ne kadar olacağını ve merak edilen diğer detaylarını gözler önüne sermeye yardımcı oluyor.

Galaxy S25 Edge’nin kalınlığı ne kadar olacak?

SmartPrix ve OnLeaks tarafından aktarılan bilgiler, Galaxy S25 Edge’in kalınlığının 6,4 mm olduğu yönündeki önceki söylentileri geride bırakarak 5,84 mm olabileceğini vurguluyor. Merakla beklenen iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek cihaz, pazardaki en güçlü rakibiyle “incelik” ve “performans” açısından sıkı bir yarışa girmeye hazırlanıyor.

İddialara göre ultra ince Galaxy S25 Edge modelinin tam ölçüleri 158,2 x 75,5 x 5,84 mm olacak. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, arka kamera çıkıntısının toplam kalınlığı 10 mm’ye çıkaracağı yönünde oluyor.

Galaxy S25 Edge’nin iki ayrı prototip hakkında söylentileri internette dolaşıyor. Bunlardan ilki daha geleneksel olan, 6.4 mm kalınlığında ve üçlü kamera sistemine sahip. İkincisi ise daha cesur bir şekilde maksimum inceliğe ulaşmak için bir kamerayı feda ederek 5.84 mm’lik incelik ortaya koyuyor. Samsung’un nihai versiyon için estetik etkiyi ve taşınabilirliği ön planda tutarak bu son versiyonu seçtiği anlaşılıyor.

Mobil fotoğrafçılar için hayal kırıklığı

Samsung’un ultra ince tasarımlı bir modeli karşımıza çıkarabilmesi için bazı tavizler vermesi gerekecek. Örneğin mobil fotoğrafçılar için 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift kameralı bir set sunulması bekleniyor. Daha önceki sızıntıların aksine cihazda telefoto lense yer verilmeyeceği aktarılıyor. Bu da bazı kullanıcıları ciddi bir hayal kırıklığına sürükleyecek gibi görünüyor.

3.900 mAh pil kapasitesine sahip olan Samsung Galaxy S25 Edge’nin Snapdragon 8 Elite yonga setiyle üst düzey bir performans sunması bekleniyor. Cihazın ilerleyen aylarda piyasaya sürüleceği belirtiliyor.