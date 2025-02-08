GTA 5 durdurulamıyor: 210 milyon satış barajı geride kaldı

Yıllar geçmesine rağmen eskimeyen GTA 5, 210 milyon satış bandını geçti.

GTA Online'ın da bu satışları artırmaya yardımcı olduğu vurgulanıyor.

Red Dead Redemption oyunu da 70 milyon satışa ulaştı.

Take-Two Interactive, GTA 5 satışlarının 31 Aralık 2024 itibarıyla dünya çapında 210 milyon üniteyi geçtiğini duyurdu. 12 yıllık efsane oyunun elde etmiş olduğu bu rakam, 2024’ün son çeyreğinde 5 milyon kopyalık bir artışı temsil ediyor. Olağanüstü satış rakamları, Eylül 2013’te piyasaya sürülen oyunun devam eden başarısını pekiştiriyor.

Grand Theft Auto serisinin son oyunu bu performansla birlikte video oyun tarihinin en çok satan oyunlarından biri olmaya devam ediyor. GTA 5 şu anda oyun tarihinde en çok satan ikinci yapım olarak öne çıkıyor. Rockstar Games’in nihayet bu yıl GTA 6 ile karşımıza çıkarak seriyi genişletmesi bekleniyor.

GTA 5’in yanı sıra Red Dead Redemption 2 de önemli bir büyüme kaydetti. EuroGamer’ın haberine göre oyun, yalnızca 2024’ün son çeyreğinde 3 milyon birimlik artışla 70 milyon kopya satışına ulaştı. Grand Theft Auto serisine odaklanılmasına rağmen, Red Dead Redemption 2 pazarda sağlam bir performans göstermeye devam ediyor.

GTA Online satışları artırmaya yardımcı oldu

GTA 6’nın uzun ömürlü olmasında büyük oranda GTA Online’ın başarısı etkili oldu. Bunun sebebi ise çok oyunculu modunun sürekli olarak güncellenmeye devam etmesi diyebiliriz. Rockstar Games, Aralık 2024’te oyuncuların ilgisini canlı tutacak yeni içerikler getiren Agents of Sabotage adlı DLC paketini yayınladı. Bunun öncesinde de şirketten sık sık oyuna yeni güncellemeler getirildi.

Take-Two’nun sunduğu mali raporda, yüksek satış hacminin korunmasında sürekli desteğin önemli bir etken olduğu vurgulanıyor. Bu sayede GTA 5’in piyasada on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen güncelliğini koruması sağlanıyor.

GTA 6 için geri sayım başladı

Take-Two Interactive, GTA 5’in rakamlarını vurgulamanın yanı sıra GTA 6’nın da bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesinin planlandığını doğruladı. Şirket, geliştirmenin planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti. Fakat teknik zorlukların takvimi etkileyebileceğini de kabul etti.

Take-Two’nun 2025 için planladığı başka büyük yapımlar da var. Bunlar arasında yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen Mafia: The Old Country ve bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak Borderlands 4 yer alıyor. Ayrıca şirket, Sid Meier’s Civilization 7’yi 11 Şubat’ta piyasaya sürecek.