Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    GTA 5 durdurulamıyor: 210 milyon satış barajı geride kaldı

    2013 yılında piyasaya çıkan ve yılların eskitemediği GTA 5 oyunu 210 milyon satış barajını geride bırakmayı başardı.
    GTA V
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Yıllar geçmesine rağmen eskimeyen GTA 5, 210 milyon satış bandını geçti.
    • GTA Online'ın da bu satışları artırmaya yardımcı olduğu vurgulanıyor.
    • Red Dead Redemption oyunu da 70 milyon satışa ulaştı.

    Take-Two Interactive, GTA 5 satışlarının 31 Aralık 2024 itibarıyla dünya çapında 210 milyon üniteyi geçtiğini duyurdu. 12 yıllık efsane oyunun elde etmiş olduğu bu rakam, 2024’ün son çeyreğinde 5 milyon kopyalık bir artışı temsil ediyor. Olağanüstü satış rakamları, Eylül 2013’te piyasaya sürülen oyunun devam eden başarısını pekiştiriyor.

    Grand Theft Auto serisinin son oyunu bu performansla birlikte video oyun tarihinin en çok satan oyunlarından biri olmaya devam ediyor. GTA 5 şu anda oyun tarihinde en çok satan ikinci yapım olarak öne çıkıyor. Rockstar Games’in nihayet bu yıl GTA 6 ile karşımıza çıkarak seriyi genişletmesi bekleniyor.

    GTA 5’in yanı sıra Red Dead Redemption 2 de önemli bir büyüme kaydetti. EuroGamer’ın haberine göre oyun, yalnızca 2024’ün son çeyreğinde 3 milyon birimlik artışla 70 milyon kopya satışına ulaştı. Grand Theft Auto serisine odaklanılmasına rağmen, Red Dead Redemption 2 pazarda sağlam bir performans göstermeye devam ediyor.

    PlayStation Store’da %95 indirim fırsatı: İşte öne çıkan oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    PlayStation Store’da %95 indirim fırsatı: İşte öne çıkan oyunlar

    GTA Online satışları artırmaya yardımcı oldu

    GTA 6’nın uzun ömürlü olmasında büyük oranda GTA Online’ın başarısı etkili oldu. Bunun sebebi ise çok oyunculu modunun sürekli olarak güncellenmeye devam etmesi diyebiliriz. Rockstar Games, Aralık 2024’te oyuncuların ilgisini canlı tutacak yeni içerikler getiren Agents of Sabotage adlı DLC paketini yayınladı. Bunun öncesinde de şirketten sık sık oyuna yeni güncellemeler getirildi.

    GTA 5

    Take-Two’nun sunduğu mali raporda, yüksek satış hacminin korunmasında sürekli desteğin önemli bir etken olduğu vurgulanıyor. Bu sayede GTA 5’in piyasada on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen güncelliğini koruması sağlanıyor.

    GTA 6 için geri sayım başladı

    Take-Two Interactive, GTA 5’in rakamlarını vurgulamanın yanı sıra GTA 6’nın da bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesinin planlandığını doğruladı. Şirket, geliştirmenin planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti. Fakat teknik zorlukların takvimi etkileyebileceğini de kabul etti.

    GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri: Kaç GB olacak?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri: Kaç GB olacak?

    Take-Two’nun 2025 için planladığı başka büyük yapımlar da var. Bunlar arasında yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen Mafia: The Old Country ve bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak Borderlands 4 yer alıyor. Ayrıca şirket, Sid Meier’s Civilization 7’yi 11 Şubat’ta piyasaya sürecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.