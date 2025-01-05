Samsung Galaxy S24 serisi satışlarda S23’ü geride bıraktı

Samsung Galaxy S24 modelleri, Galaxy S23'ü satışlarda geride bıraktı.

Galaxy AI ve diğer yeni özelliklerle birlikte Galaxy S24 serisi tüketicilerin ilgisini üzerine topladı.

Fakat aynı durum markanın katlanabilir telefonları için geçerli olmadı. Samsung'un katlanabilir cihazları satışlarda beklentileri karşılayamadı.

Geçen yılın Ocak ayında piyasaya çıkan Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi selefi S23’e göre daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan seri, Galaxy AI yapay zeka paketi ve ilgi çekici yükseltmelerle yılın en iyi Android telefonları arasına adını yerleştirdi.

Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un üst düzey akıllı telefon modellerinin marka adına beklentileri fazlasıyla karşıladığını bizlere gösteriyor. Galaxy S24 serisi satış rakamları konusunda Samsung’a istediğini verse de ne yazık ki aynı durum katlanabilir telefonlar için geçerli olmuyor. Şirketin katlanabilen telefonları satışlarda bir düşüşle karşılaşıyor.

Galaxy S24 ailesi satış rakamlarıyla Samsung’un yüzünü güldürdü

Hana Securities tarafından paylaşılan verilere göre Galaxy S24 serisi, önceki nesle kıyasla satışlarda yüzde 18 artış kaydetti. Serideki üç modelin tümü (Galaxy S24 , S24+ ve S24 Ultra) önceki modellerinden daha iyi performans göstererek Samsung’un ana serisinin gücünü pekiştirdi.

En dikkat çeken rakamlar ise küresel sevkiyatlarda yüzde 25,6 artış kaydeden Galaxy S24 Plus oldu. Bu modeli satışlarda yüzde 16,5 büyüyen Galaxy S24 Ultra takip etti. Daha detaylı bir şekilde satış raporlarını incelemek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Sevkiyatlar (Milyon) Değişiklik Galaxy S23 10TL Galaxy S24 12,1 15,60% Galaxy S23 Plus 5,39 Galaxy S24 Plus 6,77 25,60% Galaxy S23 Ultra 13,56 Galaxy S24 Ultra 15,8 16,50% Galaxy Z Flip 5 3,3 Galaxy Z Flip 6 2,81 -14,80% Galaxy Z Fold 5 1,91 Galaxy Z Fold 6 2,09 9,40%

Katlanabilir telefonlar

Galaxy S24 serisi satış rakamları konusunda şirketi memnun etse de ne yazık ki markanın katlanabilir cihazları pek de olumlu bir senaryo göstermiyor. Galaxy Z Flip 6, selefi Flip 5’e kıyasla yüzde 14,8’lik bir düşüş yaşıyor. Galaxy Z Fold 6 ise yüzde 9,4’lük bir artış gösteriyor.

Fakat yine de “Fold” modelindeki bu artış şirketin segmentteki genel düşüşünü telafi etmeye yeterli olmuyor. GSMArena’ya göre Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın satışlarının toplamı, önceki nesle kıyasla toplamda yüzde 6’lık bir düşüşe işaret ediyor.