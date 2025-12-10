OPPO’dan 6 telefon için Android 16 tabanlı ColorOS 16 müjdesi

Reklam

Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesinin dağıtımı hızlandırıldı.

Kasım ayında global dağıtımı başlayan güncelleme, bu ay 6 telefona daha geldi.

Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin yakında Türkiye'deki modellere de ulaşması bekleniyor.

OPPO, Ekim ayında Android 16 işletim sistemini temel alan tescilli kullanıcı arayüzü ColorOS 16’nın yeni sürümünü piyasaya tanıttı. Yazılımın küresel dağıtımına Kasım ayında başlandı. Şimdi ise planlanan takvime uygun olarak güncelleme markanın 6 cihazına daha ulaşmaya başladı.

ColorOS 16 güncellemesini alan son cihazlar

Gizmochina’nın haberine göre aşağıda listelenen cihazlar Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini belirli bölgelerde almaya başladı:

Reklam

OPPO Find X6

OPPO Find X6 Pro (PGEM10_16.0.1.300 (CN01))

OPPO Reno 13 (CPH2689_16.0.1.302 (EX01))

OPPO Reno 14 (CPH2737_16.0.1.302(EX01))

OPPO Reno 14 Pro (CPH2739_16.0.1.310 (EX01))

OPPO F27 (CPH2637_16.0.1.300 (EX01))

Bilindiği üzere bu tür güncelleme dağıtımları kademeli olarak yayınlanıyor. Yani bazı kullanıcılar güncellemeyi önce alacakken, diğerleri biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Dolayısıyla yukarıdaki modellere sahip olan Türkiye’deki kullanıcılar yeni güncellemeye erişim sağlayabilmek için kısa bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor. Muhtemelen ilerleyen haftalarda yazılım dünya çapında herkese sunulmuş olacak.

Yine de her halükarda cihazın Ayarlar menüsüne giderek “Sistem ve güncelleme > Yazılım güncellemesi” yoluyla yeni yazılım sürümünü manuel olarak da kontrol etmek mümkün.

Beta programına kaydolmak isteyen kullanıcılar yine aynı menüde, sayfanın üst kısmına dokunup, sağ üst köşedeki simgeye dokunarak “Beta Programı” seçeneğini seçebilir.

Cihazınızda ColorOS 16 güncellemesi zaten mevcutsa, güncellemenin 3 GB ile 5 GB arasında değişen oldukça büyük bir dosya olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle güncellemeyi indirmeden önce iyi bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan ve yüklemeden önce cihazınızın pilinin en az yüzde 40 dolu olduğundan emin olun.

Aralık 2025-Ocak 2026’da ColorOS 16 alacak OPPO telefonlar

OPPO cihazlar için Android 16 tabanlı ColorOS arayüzünün yol haritası belli oldu. Güncelleme dağıtım takvimine göre Aralık ayında şu modeller yeni yazılıma ulaşacak:

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo

OnePlus 11

OnePlus 11 (Jupiter Rock Custom Edition)

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro (Genshin Impact Diluc Themed Gift Box)

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2 (Genshin Impact Custom Gift Box)

OnePlus Ace 2V

Ocak 2026’da ise aşağıdaki cihazlar güncellemeden yararlanabilecek:

OPPO Find X5 Pro (Dimensity Edition)

OPPO Find X5 Pro

OPPO Reno12 Pro

OPPO Reno12

OPPO Reno11 Pro

OPPO Reno11

OPPO Reno10 Pro+

OPPO Reno9 Pro+

OPPO K13s

OPPO K13x

OPPO K12

OPPO K12 Plus

OPPO K12s

OPPO K12x

OPPO Pad 3

OPPO Pad 2

OPPO Pad SE

OnePlus 10 Pro

OnePlus Pad