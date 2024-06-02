OPPO F27 Pro’nun iddialı teknik özellikleri ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO çok yakında yeni cihazıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Orta seviye telefon pazarına hitap edecek OPPO F27 Pro modeli şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Cihazın lansman tarihi için belirsizlik devam ederken, gelen son raporlarla birlikte cihazdan neler beklenebileceğine dair önemli ipuçları elde ediliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre merakla beklenen yeni OPPO F27 Pro cihazı güçlü teknik özellikleri sayesinde rakiplerinin bir adım önüne geçecek. Heyecan uyandıran orta seviye akıllı telefon modeli hakkında merak edilen birçok ayrıntı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar…

OPPO F27 Pro güçlü özellikleri ile dikkat çekecek

OPPO’nun yeni telefonu orta segment cihazlar arasında öne çıkacak. Güçlü bir donanıma ev sahipliği yapacak cihaz, performans konusunda hiçbir şekilde ödün vermeden, kullanıcı dostu bir mobil deneyim yaratmayı hedefliyor.

OPPO F27 Pro özellikleri arasında en dikkat çekici unsurlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki cihazın yüksek performans garantili MediaTek Dimensity 7050 işlemcisi oluyor. Fiyat-performans noktasında öne çıkan bu çipi daha önce Realme 11 Pro+, General Mobile GM Phoenix 5G ve OPPO Reno 11 gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Yeni OPPO telefonu 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. 67 watt SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkacak ürün, 5.000 mAh’lik pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir yapıya bürünecek. Dayanıklılık konusunda beklentileri karşılayacak model, IP69 sertifikası ile su geçirmez olacak.

Mobil fotoğrafçılar için de önemli ayrıcalıklar sunacak OPPO F27 Pro, arka tarafta büyük bir dairesel kamera setine ev sahipliğinde bulunacak. Bu modülde 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna yer verilecek.

Heyecanla beklenen OPPO telefon modeli görüntüleme performansı konusunda da iddiasını sürdürecek. Şimdilik ekranla ilgili detaylar sınırlı olsa da cihazın 6,7 inç diyagonal bir ekrana sahip olacağı öne sürülüyor. Yüksek bir çözünürlük kalitesi sunması beklenen modelde ayrıca 120 Hz yenileme hızı yer alacağı tahmin ediliyor.

OPPO F27 Pro çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat çok yakında şirketin konuya ilişkin beklenen açıklamaları yapacağı tahmin ediliyor.

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