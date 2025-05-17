Amiral gemilerini kıskandıracak Vivo X200 FE’nun yeni detayları ortaya çıktı

Vivo X200 FE yeni sertifikasyonlar aldı ve lansman tarihinin yaklaştığının ipuçlarını verdi.

Fiyat-performans odaklı cihaz 90W hızlı şarj gücünü destekleyecek.

6.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak telefon MediaTek'in Dimensity 9400e yonga setinden güç alacak.

Vivo çok yakında X200 serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Vivo X200 FE bu ayın sonlarında Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen Vivo S30 Pro Mini’nin küresel pazarlar için yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Fiyat-performans deneyimi sunacak Vivo X200 FE, halihazırda birçok önemli sertifikasyon aşamasını başarıyla geçti. Bu da resmi lansmanının yakın olabileceğinin açık bir işareti olarak yorumlanıyor.

Vivo X200 FE, 90W hızlı şarj desteği sunacak

Cihazın V2503 model numarasıyla tanıtılmasıyla birlikte lansmana bir adım daha yaklaşıldı. Telefon Malezya’da SIRIM sertifikası alındı. Ayrıca TUV sertifikası, cihazın 90W gücünde hızlı şarjı destekleme potansiyelini de doğruladı.

Şu ana kadar gelen sızıntılara göre Vivo X200 FE modeli 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak.

Akıllı telefonun yüksek performans ve tavizsiz çoklu görev için ideal bir yapılandırma olan hızlı LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 dahili depolama ile eşleştirilmiş Dimensity 9400e yonga setinden güç alması bekleniyor.

90W hızlı şarj desteğinin yanı sıra cihaz pil gücü konusunda da iddiasını sürdürüyor. Açıklanan detaylara göre model 6.500 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapacak.

Vivo X200 FE’nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Vivo’nun yeni fiyat-performans telefonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Cihaz ayrıca 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip daha performans odaklı bir model de sunacak.

Vivo X200 FE modeli OIS destekli 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom destekli 50 MP Sony IMX882 telefoto lensin eşlik ettiği üçlü kamera kurulumundan oluşması bekleniyor. Selfie’ler için ise 50 MP ön kamera sunulacağı söyleniyor.

Son olarak cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan FunTouch OS 15 kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Şirket ayrıca telefonun üç büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını da doğruladı.