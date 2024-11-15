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    Amazon çığır açıcı bir oyun deneyimi vadeden MiniLED TV modelini duyurdu

    Amazon, Fire TV serisine ait ilk MiniLED akıllı televizyon modelini duyurdu. Cihaz dört boyut seçeneğiyle tüketicilere sunuldu.
    Amazon Fire TV MiniLED
    Görsel: Amazon
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    E-ticaret devi Amazon, kendi üretmiş olduğu teknolojik cihazlarla da son dönemlerde öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Geniş bir akıllı televizyon portföyüne sahip olan şirket, Fire TV serisinin ilk MiniLED TV modelini piyasaya duyurdu.

    Amazon’un yeni akıllı TV cihazı 1.344 karartma bölgesi ve 1.400 nit maksimum parlaklık desteği sayesinde serideki önceki modellere göre daha fazla kontrast ve parlaklık vaat ediyor. Bununla birlikte cihaz, çığır açıcı bir oyun deneyimine kapı aralayan etkileyici özelliklerle donatılıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Amazon’un ilk Fire TV MiniLED’i piyasaya çıktı

    Amazon’un geliştirdiği yeni Fire TV MiniLED cihazı Dolby Vision IQ, HDR10 Plus Adaptive ve Dolby Atmos desteğine ev sahipliği yapıyor. 1.344 karartma bölgesiyle gelen ürün, diğer Amazon modellerine göre daha iyi siyah kontrasta sahip. Modelde yer alan özel bir teknoloji, ekrandaki parlaklığı ve kontrastı ayarlayarak bağımsız olarak karartmaya olanak tanıyor.

    Bununla beraber cihaz AMD FreeSync Premium Pro sertifikası, VRR (Değişken Yenileme Hızı), düşük gecikme modu ve 144 Hz’e kadar yenileme hızına ev sahipliği yapıyor. Amazon’a göre bu ürün, etkileyici görüntüleme deneyimi sayesinde mükemmel bir oyun performansı sağlıyor.

    Amazon Fire TV MiniLED
    Görsel: Amazon

    The Verge’nin haberine göre yapay zeka yetenekleri ile de öne çıkan akıllı televizyon modeli, sahneleri gerçek zamanlı şekilde otomatik olarak tanımlayarak, analiz ederek ve optimize ederek; manzara, bina, spor ve daha fazlası gibi görüntü ayrıntılarını ayarlayarak görüntü kalitesini artırmak için serinin yeni gelişmiş ışık ve renk sensörüyle birleştirmeyi başarıyor.

    Amazon’un yeni Fire TV MiniLED cihazı farklı işitme cihazlarına bağlanabilen ve sesi doğrudan cihaza iletebilen entegre bir ses sistemiyle karşımıza çıkıyor. Portföyün genişlemesiyle birlikte ilk MiniLED TV’sini sunan şirket, tüketicilerin daha büyük bir bölümünün desteğini kazanmayı amaçlıyor.

    Amazon Fire TV MiniLED fiyatı belli oldu

    Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa çıkan Amazon Fire TV MiniLED modeli dört farklı boyutla tüketicilere sunuluyor. 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlara sahip olan cihaz şu fiyat etiketleriyle listeleniyor:

    • 55 inç: 819,99 dolar (yaklaşık 28 bin TL)
    • 65 inç: 1.089,99 dolar (yaklaşık 37 bin TL)
    • 75 inç: 1.499,99 dolar (yaklaşık 51 bin TL)
    • 85 inç: 2.099,99 dolar (yaklaşık 72 bin TL)

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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