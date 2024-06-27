iPhone 16’nın Apple A18 Pro çipi yapay zeka yetenekleriyle çığır açacak

Bu yılın Eylül ayında piyasaya duyurulacak iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi üst düzey özellikleri ile 2024’ün en iyi telefonları arasında yerini alacak. Serinin önceki modellerine göre çok daha güçlü bir yapıya ev sahipliği yapacak olan cihazlar gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak. WWDC 2024 etkinliğinde duyurulan Apple Intelligence adlı yapay zeka desteğiyle karşımıza çıkacak telefonlar, bu yılın başlarında Galaxy S24 serisiyle birlikte hayatımıza giren Galaxy AI hizmetine cevap vererek piyasadaki yapay zeka yarışına dahil olacak.

Apple A18 Pro çipi ile donatılacak iPhone 16 cihazları her türlü yapay zeka görevini başarıyla sergileyecek. İddialara göre şirket şimdiye dek ürettiği en gelişmiş NPU Neural Engine ile yeni cihazlarını donatacak. Böylelikle beklenen yeni modeller yapay zeka konusunda en iyi performansa sahip ürünler olmaya aday görünecek.

iPhone 16 Pro ve Pro Max yapay zeka konusunda beklentileri aşacak

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları yüksek performansları ile öne çıkacak. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri şirketin şu ana dek geliştirdiği en güçlü işlemci olarak lanse edilecek Apple A18 Pro çipini kalbinde taşıyacak.

Yapay zeka yetenekleriyle adından sıkça söz ettirecek yonga seti, Apple’ın yapay zeka yarışında rakipleriyle daha sıkı rekabet etmesine ve öne çıkmasına yardımcı olacak. İddialara göre cihazlar bu işlemci sayesinde M4 çipli iPad Pro cihazından daha iyi bir performans ortaya koyacak.

NPU (nöral işlem birimi) yapay zeka için görevlerini gerçekleştirmek için önemli bir bileşen olarak biliniyor. İddialara göre Apple A18 Pro çipinde yer alacak NPU, yeni nesil iPad Pro modelinde bulunan M4 çipinden daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Böylelikle amiral gemisi telefon ailesi yapay zeka yetenekleriyle çıtayı bir üst noktaya taşıyacak.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında yer alan A17 Pro çipindeki NPU 16 çekirdeğe sahip ve yapay zeka için 35 TOPS sunuyor. Android telefonlarda boy gösteren Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinde ise 15 TOPS sağlanıyor. Snapdragon 8 Gen 4’te nasıl bir iyileştirme sağlanacağı henüz bilinmezken, A18 Pro’da beklentiler çok daha yüksek bir seviyede görünüyor.

Yakın zaman önce piyasaya çıkan 11 ve 13 inçlik iPad Pro modelleri 3 nanometre litografisini temel alan M4 çipiyle donatılıyor. Bu işlemcinin NPU kapasitesinde 38 TOPS sağlanıyor. İddialara göre A18 Pro çipinin NPU’su 45 TOPS’u aşarak tüm rakiplerinden daha başarılı bir AI performansı sergileyecek.

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