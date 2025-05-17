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    Android 17 ile Pixel telefonlara “masaüstü modu” geliyor

    Google, 2026'da yayınlanması beklenen Android 17 işletim sisteminde Samsung DeX benzeri "masaüstü modu" özelliği sunacak.
    Android 17
    • Google, Samsung DeX benzeri bir çalışma prensibine sahip olacak "masaüstü modu" üzerinde çalışıyor.
    • Merakla beklenen yeni özellik Android 16'ya yetişmeyecek.
    • Önümüzdeki yıl yayınlanacak Android 17 işletim sistemiyle birlikte hayatımıza girecek.
    • Google bu özelliği ilk olarak Pixel serisi akıllı telefon modellerinde kullanıcılarla buluşturacak.

    Teknoloji devi Google, gelecek yıl piyasaya çıkacak olan Android 17 işletim sisteminde Pixel akıllı telefonları için oldukça kullanışlı bir özellik üzerinde çalışıyor. TalkAndroid’in aktardığı bilgilere göre akıllı telefonu masaüstü bilgisayara dönüştürecek özel bir mod karşımıza çıkacak.

    Google’ın ilk olarak kendi akıllı telefonlarında kullanıcılarla buluşturacağı “masaüstü modu” özelliği ne yazık ki bu sene çıkacak Android 16 işletim sistemine yetişmeyecek. Beklenen özellik önümüzdeki yıl kullanıcılara sunulacak. Yeni özelliğin Samsung’un Galaxy cihazlarındaki DeX özelliğine benzer şekilde çalışması bekleniyor.

    “Masaüstü modu” 2023’ten beri geliştiriliyor

    Google’ın aslında Android işletim sistemi için “masaüstü modu” oluşturma çabası pek de yeni değil. Bunun için ilk işaretler 2023 yılı gibi erken bir tarihte ortaya çıktı. Ancak bu maalesef yalnızca daha büyük ekranlarda uygulamaların çok temel bir gösterimi olarak kullanıcılarla buluştu.

    Mishaal Rahman’ın iddialarına göre Google Pixel 8 Pro’daki Android 16’nın Beta sürümünde “Android Masaüstü Modu” adı verilen çok daha gelişmiş bir sistemi gösteren yeni özellikler ortaya çıktı.

    Android 17

    Bununla birlikte bağlı monitörde birden fazla uygulama penceresi görüntülenecek, pencerelerin yeniden boyutlandırılması sağlanacak ve geleneksel işletim sistemlerine benzer bir gezinme çubuğu bulunacak.

    Ayrıca daha iyi uygulama yönetimi daha büyük ekranlar için optimize edilmiş daha iyi çalışma verimliliği ve elbette mobil ve masaüstü arayüzleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlayacak.

    Google Pixel akıllı telefonunuzu USB-C aracılığıyla harici bir ekrana bağladığınızda arayüz otomatik olarak masaüstünüze uyum sağlıyor.

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    Üst tarafta Wi-Fi ve mobil bağlantılarınız hakkında bilgi içeren bir durum çubuğu görünecek. Alt bölümde Windows’daki Başlat menüsüne benzer bir uygulama çubuğu yer alıyor.

    Uygulamalar ekranın kenarlarına yerleştirilebilen pencerelerde açılacak. Özellik halihazırda test ediliyor olsa da Haziran ayında yayınlanması beklenen Android 16’nın bir parçası olması beklenmiyor. Masaüstü modunun tam sürümünün ise 2026 yılında Android 17 işletim sistemi ile birlikte gelmesi bekleniyor.

    Android 16 için geri sayım başladı

    Google, Android 16’nın önümüzdeki ay, yani Haziran ayında Pixel telefonlar için yayınlanacağını açıkladı. Yaz aylarında ise Samsung’un amiral gemisi telefonlarının da yeni güncellemeye ulaşacağı söylendi.

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    Material 3 Expressive tasarım dili bu yıl Pixel telefon ve saatler için kullanıcılarla buluşacak. Android 16 işletim sistemi Haziran ayında Material You’nun varsayılan arayüz olarak kullanıma sunulmasıyla birlikte yayınlanacak.

    Material 3 Expressive’in daha sonraki bir güncellemede kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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