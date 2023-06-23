YouTube yapay zeka destekli dublaj özelliğini duyurdu

Popüler video platformu YouTube yapay zeka destekli yeni dublaj özelliği ile karşımıza çıktı. Şirket, AI tabanlı özelliğinde, video içerikleri birden fazla dile otomatik bir şekilde dönüştürmek adına yerleşik bir araç üzerinde çalışıyor. Henüz erken erişim aşamasında olan yenilik, kısıtlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor.

YouTube’un yeni dublaj özelliği, VidCon fuarı sırasında şirket tarafından resmi olarak açıklandı. Aloud adı verilen özellik, Google’ın yeni ürün ve hizmetler için şirket içi geliştirme merkezi olan Area 120’nin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Bu ekip tarafından üretilen özellikler, yenilikçi fırsatları hızlı bir şekilde uygulayan erken aşamadaki projeleri kapsıyor. Peki ya bu özellik nasıl çalışıyor? İşte yeni özellikle ilgili bilinen ilk detaylar…

YouTube’un yapay zeka dublaj özelliği nasıl çalışıyor?

Şirket, aşağıdaki video ile ses parçalarının nasıl seçildiğini ve bir içeriğe otomatik bir şekilde nasıl dublaj yapıldığını uygulamalı şekilde gösteriyor:

Google’ın açıkladığı bilgilere göre süreç, sesin metne dönüştürülmesi ile birlikte başlıyor. Bu şu anda otomatik ve hatta çevrilmiş altyazıların görüntülenmesiyle zaten normal bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yeni özelliğin bir sonraki adımı ise, bunun artık yapay bir sesle ve istenen dilde otomatik olarak üretilen sese dönüştürülmesiyle tamamlanıyor. Ortaya çıkan sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtmayı başarıyor.

YouTube tarafından geliştirilen yapay zeka destekli dublaj desteği Aloud şu anda İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerinde çalışıyor. Öte yandan şirket, dublaj özelliğini genişletmek için Hintçe ve Endonezce gibi diğer dillerde de testlerini gerçekleştiriyor. Bu testler arasında Türkçe’nin de dahil edilip edilmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

YouTube yeni yapay zeka tabanlı dublaj özelliği ile eğitimden eğlence kadar tüm biçimlerdeki içerik üreticilerinin, videolarını İngilizce ya da diğer dillere çevirmek, videoyu yeniden kaydetmek zorunda kalmadan dünyanın diğer bölgelerine görünürlüklerini genişletmelerine katkıda bulunacak. Kullanıcılar videoların Ayarlar bölümünde yer alan Ses Parçası kısmından istedikleri dilde dublajlı içeriklerden faydalanabilecek.

YouTube yeni özelliği şu anda yüzlerce içerik üreticisi ile test ettiğini doğruladı. Ancak varsayılan olarak uygulanmasına yönelik henüz bir plan maalesef bulunmuyor. Gelecekte platform, bu dublajı kişinin orijinal ses tonuna daha benzer bir hale getirmek ve hatta daha iyi dudak senkronizasyonu sağlamak istiyor.

Erken erişim aşamasında YouTube’un dublaj özelliğinden yararlanmak istiyorsanız, Aloud’un internet sitesine erişebilir ve ilgili formu doldurarak bu fırsattan faydalanmak için başvuruda bulunabilirsiniz.