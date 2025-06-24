Xiaomi Mix Flip 2 pil ömrüyle Samsung Galaxy S25 Ultra’yı geçecek

Xiaomi Mix Flip 2 bu hafta 26 Haziran Perşembe günü Çin'de tanıtılacak.

Merakla beklenen katlanabilir kapaklı telefon modeli, geniş pil ömrü ile Galaxy S25 Ultra'yı geride bırakacak.

Cihaz 6,86 inçlik ana ekranı, Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 5.165 mAh pil kapasitesiyle dikkat çekecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi en yeni katlanabilir cihazını resmen gösterdi. Mix Flip 2 modeli ile ilgili önemli ipuçları kullanıcılara duyuruldu. Merakla beklenen yeni cihaz, Samsung Galaxy S25 Ultra‘dan daha büyük bir pil ömrüne sahip olacak.

Üst düzey katlanabilir telefon modeli, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile donatılacak. Telefonun 26 Haziran Perşembe günü Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket, Weibo’da yaptığı bir paylaşımla yeni cihazının daha fazlasını gösterdi. Paylaşımda markanın katlanabilir cep telefonunun tasarımı hakkında daha fazla bilgi veren farklı görsellerine rastlamak mümkün.

Xiaomi Mix Flip 2’in yeni görüntüleri yayınlandı

Xiaomi’den gelen resmi görüntüler, güçlü bir bataryaya sahip olmasına rağmen cihazın oldukça ince olduğunu vurguluyor. Merakla beklenen cihaz katlandığında 7,57 mm kalınlığa sahip olacak ve toplamda 199 gram ağırlığında olacak.

Cihazın tasarımı geçen yıl piyasaya sürülen modele hala çok benziyor. Bu yüzden görsel olarak ilgi çekici bir telefon olmasına rağmen pek fazla yenilik yok gibi görünüyor.

Xiaomi Mix Flip 2 gösterişli yapısının yanı sıra 3.200 nit parlaklığa sahip 4.01 inçlik OLED dış ekrana sahip olacak. Çinli üretici ayrıca 500’den fazla uygulamanın dış ekranla uyumlu olacağını ve herhangi bir sorun olmadan doğrudan üzerinde kullanılabileceğini vurguluyor.

Son olarak cihazın 6,86 inçlik ana ekranı, Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 67W kablolu hızlı şarj ile 50 W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip olacak 5.165 mAh silikon-karbon batarya ile karşımıza çıkacağın eklemekte fayda var.

Bağlantı işlevleri ve kameralar gibi diğer tüm merak edilen ayrıntılar Perşembe günü gerçekleşecek lansman etkinliğinde açıklanacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri