Xiaomi kullanıcıları için beklenen HyperOS 1.5 güncellemesi çıktı! İşte uyumlu telefonlar

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün HyperOS 1.5 güncellemesi ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Uzun süredir kullanıcılar tarafından büyük bir merakla beklenen yeni güncelleme uyumlu akıllı telefonlara dağıtılmaya başladı. Ağustos ayı güvenlik güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkan yazılım, çok sayıda performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesine ev sahipliği yaparak kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanıyor.

MIUI arayüzünün yerini alan HyperOS yazılımı için gelen son güncelleme şu anda Çin’de Xiaomi 14 serisi, Redmi K70 serisi ve diğer uyumlu modellere dağıtılmaya başladı. Şimdilik yeni güncellemenin yalnızca Çin pazarında desteklendiği söylenirken, çok yakında diğer ülkelerde de kullanıcılara sunulmaya başlanacağı ifade ediliyor.

Xiaomi HyperOS 1.5 özellikleri ve yenilikleri

XiaomiTime’ın paylaştığı bilgilerle birlikte yeni Xiaomi güncellemesi hakkında ilk detaylar belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre HyperOS 1.5 ile gelen yenilikler arasında çok sayıda ilgi çekici işlev karşımıza çıkıyor. Güncelleme akıllı telefonlardaki kilit ekranı için yeni özelleştirme seçenekleri sunacak. Bu güncellemeyle beraber kullanıcılar kilit ekranını düzenlemek ya da kişiselleştirmek için kilit ekranına uzun basarak karşısına çıkan seçeneklerden istediği işlemleri gerçekleştirebilecek.

Kilit ekranı düzenlemesi için yeni basılı tutma seçeneğinin yanı sıra telefon kilidini açarken geliştirilmiş animasyonlar yer alacak. Ayrıca widget ya da uygulamaları açıp kapatırken ve menüler arasında geçiş yaparken de ilgi çeken bazı animasyonlar gelecek.

Performans iyileştirmesi konusunda önemli yeniliklere ev sahipliğinde bulunan HyperOS 1.5 güncellemesi menü çubuğu, bildirim, dosya yöneticisi, galeri ve saat uygulamasında bilgilerin daha hızlı yüklenmesi için iyileştirme sağlayacak. Yine bu uygulamalarla ilgili çeşitli sorunlar ve beklenmeyen çökme problemlerinin de çözüme kavuşturulduğu aktarılıyor.

HyperOS’un yeni sürümü ile birlikte arka plan belleği kullanımı optimize ediliyor. Bu sayede uygulamalar artık daha hızlı bir şekilde açılıyor. Xiaomi telefonlarda yer alan çok sayıda hatayı çözen yeni güncelleme ayrıca Seyahat Asistanı adlı widget ile birlikte kullanıcıların yolculuklarını daha kolay bir hale getirecek.

HyperOS 1.5 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Xiaomi’nin bugün duyurduğu yeni HyperOS 1.5 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Kademeli bir şekilde dağıtılacak güncelleme birçok Xiaomi, Redmi ve POCO telefonda karşımıza çıkacak. Uzun süredir beklenen güncelleme şu anda Çin’de aşağıdaki telefonlara sunuldu:

Xiaomi 14 serisi

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K60 Ultra

Halihazırda HyperOS 1.5 güncellemesi alan telefon modellerinin yanı sıra ilerleyen süreçte güncellemeye sahip olacak cihazlar da belli oldu. Ağustos ayı itibariyle Çin’de şu cihazların güncellemeden yararlanacağı belirtildi:

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi MIX Fold 3

Redmi Turbo 3

Eylül ayından itibaren HyperOS 1.5 güncellemesini alacak telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60E

Son olarak aşağıdaki cihazların küresel pazarda yeni HyperOS 1.5 güncellemesine sahip olacağı aktarılıyor:

Redmi Note 12 4G NFC

POCO M5

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 13

Redmi Pad SE

Xiaomi 14 Ultra

Redmi Note 11

Redmi Pad

HyperOS 1.5 güncellemesinin global pazar için de onay aldığı görülüyor. Fakat ne yazık ki güncellemenin küresel olarak ne zaman kullanıcılara sunulacağı hakkında herhangi bir açıklamaya yer verilmiyor. Tahminlere göre güncelleme yıl sonunda ya da 2025 yılı başlarında Çin dışındaki ülkelere gelebilir.

Peki ya siz HyperOS 1.5 güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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