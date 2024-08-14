Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE’nin çıkış tarihi ve teknik özellikleri netleşti

Nispeten bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak Samsung Galaxy S24 FE çıkış tarihi ve teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Bu yılın başlarında Güney Koreli teknoloji devi tarafından piyasaya sürülen Galaxy S24 serisine uygun fiyatlı bir seçenek olarak dahil edilecek cihaz, şirketin fiyat-performans odaklı Fan Edition (FE) serisinin dikkat çeken üyesi olarak raflarda boy göstermeye başlayacak.

ETNews adlı Güney Koreli güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre merakla beklenen Samsung Galaxy S24 FE cihazının çıkış tarihi için bu yılın Ekim ayı işaret ediliyor. Yaklaşık iki ay sonra global bir lansman etkinliği ile karşımıza çıkması beklenen performans canavarı telefon modeli için artık geri sayımın başladığı söyleniyor.

Kaynaktan gelen bilgiler yalnızca Galaxy S24 FE çıkış tarihi ile ilgili değil, aynı zamanda şirketin uygun fiyatlı yeni orta seviye telefonu Galaxy A16 ile ilgili de önemli bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Açıklanan bilgilere göre Galaxy A16’nın bu yılın sonlarında, muhtemelen Aralık ayında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde resmi olarak tanıtılacağı ve küresel çapta satışa çıkacağı aktarılıyor.

Samsung Galaxy S24 FE’den neler bekleniyor?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung’un yeni fiyat-performans odaklı FE (Fan Edition) modeli Exynos 2400e çipinden güç alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olması beklenen telefon 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı ile karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri hakkında gelen son raporlar, merakla beklenen telefonun 6,7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacağını vurguluyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük kalitesinin destekleneceği söyleniyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir mobil deneyime kapı açacağı söylenen cihazda 1.900 nit tepe parlaklık desteği bulunacağı belirtiliyor.

Yeni Samsung telefonu iddialara göre 50 MP ana kameraya sahip olan üçlü kamera setiyle gelecek. 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x zoom desteğine sahip 8 MP telefoto kamera bulunacak. Cihazın ön tarafında ise 10 MP selfie kamerası yer alacak.

Suya ve toza karşı IP67 sertifikasına sahip olacak Samsung Galaxy S24 FE cihazı NFC, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 desteğiyle sunulacak. 25 watt hızlı şarj desteği sağlayacak cihazda 4.500 mAh pil kapasitesi taşınacak. Merakla beklenen telefon Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1.1 arayüzüyle hizmet verecek.

Son olarak Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ile ilgili de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre cihaz 649 dolardan alıcılara hitap edecek. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 21 bin 750 TL’ye tekabül ediyor.

Samsung Galaxy S24 FE olası teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2400e

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x yakınlaştırma destekli 8 MP telefoto lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, IP67, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

Peki ya sizler Galaxy S24 FE’den neler bekliyorsunuz? Çok yakında piyasaya çıkması beklenen cihazla alakalı düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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