Xiaomi 15 kamera performansıyla iPhone 16’ya yetişiyor

DxOMark, Xiaomi 15 için beklenen kamera testini gerçekleştirdi.

Testlerden 147 puan toplayan cihaz, küresel sıralamada 22. basamağa yerleşti.

Mobil fotoğrafçılar için gelişmiş özellikler sunan cihaz, bu anlamda iPhone 16'ya oldukça yakın bir performans gösterdi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin amiral gemisi telefonu mobil fotoğrafçılar için gelişmiş yetenekler sunuyor. Geçtiğimiz haftalarda global pazara çıkan Xiaomi 15, DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testinde dikkatleri üzerine çekti. Bu anlamda “abisi” Xiaomi 15 Ultra’nın gerisinde kalan cihaz, yine de kamerasıyla kendi segmentinde öne çıkan modellerden biri olmayı başardı.

DxOMark testinde 147 puan elde eden Xiaomi 15, üst düzey kamera performansıyla mobil fotoğrafçılar için tatmin edici bir deneyime kapı aralıyor. Böylelikle cihaz, testlerde Google Pixel 7 Pro ve iPhone 16 ile berabere kalarak beklentileri fazlasıyla aşmayı başarıyor.

Xiaomi 15 kamera testi sonuçları: Artıları ve eksileri neler?

DxOMark incelemesine göre Xiaomi 15 kamera setinin olumlu yönleri arasında, özellikle de iyi aydınlatılmış ortamlarda ve iç mekanlarda çekilen fotoğraflarda iyi dokular ve iyi kontrol edilen gürültü yer alıyor.

Fotoğraf ve videolarda doğru pozlama, doğru renk sunumu, iyi beyaz dengesi, kısa ve orta mesafelerde yakınlaştırılmış fotoğraflardaki yüksek detay seviyesi artı puan elde ediyor.

Uzmanların tespit ettiği zayıf noktalar arasında ise bazı kayıtlarda yanlış sıcak renklendirme yapılmasından söz ediliyor. Ayrıca çok yoğun arka aydınlatmanın olduğu sahnelerde zaman zaman oluşan kontrast hataları ve kayıtlarda hafif pozlama dengesizliği de dile getirildi.

Uzman ekibine göre Xiaomi 15 genel olarak sağlam bir kamera performansı sunuyor. Cihaz mobil fotoğrafçılık tutkunları için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Periskop telefotosunun olmaması ve aşırı ışık koşullarında önemli eserler oluşması gibi hala geliştirilmesi gereken konulardan bahsediliyor. Fakat yine de telefon hala iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Üstelik basit bir telefotoya sahip olmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi zoom yeteneği sergiliyor.

Xiaomi 15 teknik özellikleri

Ekran: 6,36 inç CrystalRes AMOLED (2.670 x 1.200 piksel), 3200 nit tepe parlaklık, 1-120Hz dinamik yenileme hızı ve Xiaomi Shield Glass koruması

6,36 inç CrystalRes AMOLED (2.670 x 1.200 piksel), 3200 nit tepe parlaklık, 1-120Hz dinamik yenileme hızı ve Xiaomi Shield Glass koruması İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Dahili depolama alanı: 256GB/512GB UFS 4.0

256GB/512GB UFS 4.0 Arka kamera: 50 MP ana kamera (Light Fusion900, f/1.62, OIS), 50 MP 60mm telefoto lens (f/2.0, OIS) ve 50 MP ultra geniş açılı lens (14mm, f/2.2)

50 MP ana kamera (Light Fusion900, f/1.62, OIS), 50 MP 60mm telefoto lens (f/2.0, OIS) ve 50 MP ultra geniş açılı lens (14mm, f/2.2) Ön kamera: 32 MP (f/2.0, 90° FOV)

32 MP (f/2.0, 90° FOV) Video kayıt: 30 fps’de 8K’ya kadar kayıt, 60 fps’de Dolby Vision 4K

30 fps’de 8K’ya kadar kayıt, 60 fps’de Dolby Vision 4K Batary akapasitesi: 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj özellikli 5.240 mAh pil

90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj özellikli 5.240 mAh pil Diğer özellikleri: IP68 sertifikalı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, ultrasonik parmak izi sensörü

IP68 sertifikalı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, ultrasonik parmak izi sensörü İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 2

50 MP’lik üçlü kamera ve Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olan Xiaomi 15 modeli 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit tepe parlaklığına sahip 6,36 inçlik AMOLED ekranla donatılıyor.

Yüksek çözünürlüklü stereo ses desteği sunan telefonda 90W şarj destekli 5.240 mAh pil kapasitesi ve Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

İlk kez Mart ayının başında MWC 2025 etkinliğinde duyurulan Xiaomi 15’in global sürümü 999 Euro fiyat etiketiyle küresel arenaya sunuldu.