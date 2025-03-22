Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Vivo Y19e tanıtıldı

Vivo Y19e resmi olarak tanıtıldı.

Giriş seviyesi akıllı telefon modeli, bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkıyor.

Türkiye'de de satışa sunulması beklenen cihaz, şık tasarımıyla göz alıcı bir görünüm ortaya koyuyor.

Vivo’nun Y serisi akıllı telefon ailesine yönelik yeni giriş seviyesi cihazı piyasaya çıktı. İlk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Vivo Y19e resmen tanıtıldı. Çok yakında Türkiye’ye de geleceği tahmin edilen modelin merak edilen tüm detayları belli oldu.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için öne çıkan yeni Vivo cihazı günlük temel ihtiyaçları rahatlıkla karşılamayı vaat ediyor. Sade bir donanıma sahip olan telefonun öne çıkan özellikleri arasında 2 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği, çift kamera seti ve geniş pil ömrü gibi unsurlar yer alıyor.

Vivo Y19e özellikleri

Boyutlar: 167,3 × 76,9 × 8,19 mm

167,3 × 76,9 × 8,19 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: HD+ çözünürlüğe (720×1.600 piksel) sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüğe (720×1.600 piksel) sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T7225

Unisoc T7225 RAM kapasitesi: 4 GB LPDDR4X RAM

4 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 64 GB depolama / microSD kart ile 2TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteği

64 GB depolama / microSD kart ile 2TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 5 MP ön kamera (f/2.2)

5 MP ön kamera (f/2.2) Arka kamera: 13 MP (f/2.2) ana kamera ve 0,08 MP (f/3.0) derinlik sensörü

13 MP (f/2.2) ana kamera ve 0,08 MP (f/3.0) derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 5.500 mAh pil

15W şarjlı 5.500 mAh pil Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.2, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu ve FM Radyo

4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.2, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu ve FM Radyo İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Vivo’nun yeni giriş seviyesi telefonu 90 Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe (720 x 1.600 piksel) sahip 6,74 inç LCD ekranla geliyor. Ekranın maksimum parlaklığını belirtilmiyor. Cihazda yüksek kaliteli hoparlör desteğinin bulunduğu vurgulanıyor.

Vivo Y19e modelinin arka kısmında 13 MP ana kamera ve 0.08 MP yardımcı lens yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için tasarlanan 5 MP’lik bir kameraya yer veriliyor.

Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazda FunTouch OS 14 kullanıcı arayüzü mevcut. Modelin ayrıca fotoğrafları kırpma ve geliştirme seçenekleriyle birlikte bazı yapay zeka (AI) özellikleri de getirdiği söyleniyor.

5.500 mAh pil kapasitesi sunan Vivo Y19e’nin 15W’a kadar şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor. Yan tarafta biyometrik parmak izi sensörüne yer verilen cihaz, düşme ve darbelere karşı MIL-STD-810H, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık için ise IP64 askeri sertifikasına sahip.

Vivo Y19e fiyatı

Majestic Green ve Titanium Silver renk seçenekleriyle satışa sunulan Vivo Y19e’nin fiyatı belli oldu. Başlangıçta yalnızca Hindistan pazarında satılacak olan model, 7.999 rupi (yaklaşık 3.500 TL) karşılığında tüketicilere sunuluyor.