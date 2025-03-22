Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Vivo Y19e tanıtıldı

    Uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünenler için Vivo Y19e duyuruldu. Giriş seviyesi modelin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    Vivo Y19e
    Görsel: Vivo
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Vivo Y19e resmi olarak tanıtıldı.
    • Giriş seviyesi akıllı telefon modeli, bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkıyor.
    • Türkiye'de de satışa sunulması beklenen cihaz, şık tasarımıyla göz alıcı bir görünüm ortaya koyuyor.

    Vivo’nun Y serisi akıllı telefon ailesine yönelik yeni giriş seviyesi cihazı piyasaya çıktı. İlk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Vivo Y19e resmen tanıtıldı. Çok yakında Türkiye’ye de geleceği tahmin edilen modelin merak edilen tüm detayları belli oldu.

    Uygun fiyatlı telefon arayanlar için öne çıkan yeni Vivo cihazı günlük temel ihtiyaçları rahatlıkla karşılamayı vaat ediyor. Sade bir donanıma sahip olan telefonun öne çıkan özellikleri arasında 2 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği, çift kamera seti ve geniş pil ömrü gibi unsurlar yer alıyor.

    Vivo Y19e özellikleri

    • Boyutlar: 167,3 × 76,9 × 8,19 mm
    • Ağırlık: 199 gram
    • Ekran: HD+ çözünürlüğe (720×1.600 piksel) sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Unisoc T7225
    • RAM kapasitesi: 4 GB LPDDR4X RAM
    • Dahili depolama alanı: 64 GB depolama / microSD kart ile 2TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera (f/2.2)
    • Arka kamera: 13 MP (f/2.2) ana kamera ve 0,08 MP (f/3.0) derinlik sensörü
    • Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 5.500 mAh pil
    • Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.2, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu ve FM Radyo
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

    Vivo’nun yeni giriş seviyesi telefonu 90 Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe (720 x 1.600 piksel) sahip 6,74 inç LCD ekranla geliyor. Ekranın maksimum parlaklığını belirtilmiyor. Cihazda yüksek kaliteli hoparlör desteğinin bulunduğu vurgulanıyor.

    Vivo Y19e modelinin arka kısmında 13 MP ana kamera ve 0.08 MP yardımcı lens yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için tasarlanan 5 MP’lik bir kameraya yer veriliyor.

    Vivo Y19e
    Vivo Y19e’nin Majestic Green ve Titanium Silver renk seçenekleri / Görsel: Vivo

    Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazda FunTouch OS 14 kullanıcı arayüzü mevcut. Modelin ayrıca fotoğrafları kırpma ve geliştirme seçenekleriyle birlikte bazı yapay zeka (AI) özellikleri de getirdiği söyleniyor.

    5.500 mAh pil kapasitesi sunan Vivo Y19e’nin 15W’a kadar şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor. Yan tarafta biyometrik parmak izi sensörüne yer verilen cihaz, düşme ve darbelere karşı MIL-STD-810H, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık için ise IP64 askeri sertifikasına sahip.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Vivo Y19e fiyatı

    Majestic Green ve Titanium Silver renk seçenekleriyle satışa sunulan Vivo Y19e’nin fiyatı belli oldu. Başlangıçta yalnızca Hindistan pazarında satılacak olan model, 7.999 rupi (yaklaşık 3.500 TL) karşılığında tüketicilere sunuluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.