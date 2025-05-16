Vivo V50 Elite Edition duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo V50 Elite Edition kablosuz kulaklık hediyesiyle birlikte piyasaya duyuruldu.

Standart Vivo V50'nin "kutusu genişletilmiş" bir versiyonu olarak duyurulan model, özel "Kırmızı Gül" rengiyle sunuluyor.

Şimdilik yalnızca Hindistan'da satışa çıkan cihazın yakında diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Vivo V50 Elite Edition etkileyici tasarımı ve güçlü donanımıyla piyasaya çıktı. Şirketin yeni telefonu, orijinal V50 ile karşılaştırıldığında büyük değişiklikler sunmuyor.

Aslında markanın bu cihazdaki amacı, ürünü TWS 3e kulaklıkla birlikte bir paket halinde sunmak ve ödeme yöntemine bağlı olarak özel indirimler uygulayarak paranızın karşılığını daha iyi almak olarak belirtiliyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Vivo V50 Elite Edition özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 50 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens ve 50 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Temelde yeni bir cihaz olmaması nedeniyle telefonun teknik özellikleri konusunda herhangi bir sürpriz bulunmuyor. Cihaz standart Vivo V50 ile aynı özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Kavisli panelleri ve daire ve hap şeklinde kamera modülüyle şık bir tasarıma sahip olan cihaz, bu edisyonda yalnızca Kırmızı Gül renginde satışa sunuluyor. Ayrıca toza ve her yönden gelen sıcak su jetlerine karşı dayanıklılığını kanıtlayan IP69 sertifikasıyla yüksek dayanıklılık da sunuluyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine güvenilerek işlem gücü artırılırken, Vivo V50 Elite Edition cihazında 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor. Bu sayede günlük kullanım ve bazı zorlu oyunlar için iyi bir performans sağlanıyor.

Vivo’nun şık tasarımlı yeni telefonu 2392 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,77 inç AMOLED panele sahip. Ayrıca bu ekran 4.500 nit tepe parlaklığa sahip HDR10+ desteğine sahip ve ayrıca stereo ses özelliğiyle geliyor.

Cihaz 50 MP’lik bir selfie lensi ve bir çift 50 MP arka kamera lensi ile sunuluyor. 90W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya taşınıyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantıları, ekranın altında optik parmak izi okuyucusu ve Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzü bulunuyor. Cihazın ayrıca üç büyük güncellemeye sahip olacağı söyleniyor.

Kutunun içinden bir kablosuz kulaklık çıkıyor

“Elite Edition” seçeneğinin en büyük farkı, kutuda Vivo TWS 3e kablosuz kulaklık modelinin de bulunması oluyor. Bilmeyenler için aksesuarın kendisi 1.900 rupiye (yaklaşık 800 TL) satılıyor.

Siyah renkte sunulan aksesuar, kulak içi modellerin bilinen tasarımını koruyor. Oval kapsül ve AirPods Pro gibi alternatiflere benzer bir tasarım benimseniyor.

Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisiyle desteklenen 11 mm dinamik sürücülerle iyi bir ses kalitesi vaat ediliyor. 30 dB’ye kadar gürültüyü ortadan kaldırabiliyor. Bu da bazı rakiplerin 40 dB’yi aştığı düşünüldüğünde ortalama bir rakam olarak değerlendiriliyor.

Bağlantı, oyunlar için düşük gecikme modu ve uyumlu cihazlarda hızlı tanıma için Google Fast Pair teknolojisine sahip Bluetooth 5.3 ile sağlanıyor.

Cihaz, taşıma çantası şarj edildiğinde 42 saate kadar kullanım süresi sağlayan 10,5 saate kadar çalma süresi sağlayan pil ve sokette 10 dakika kaldıktan sonra ekstra 3 saat kullanım sağlayan hızlı şarj ile karşımıza çıkıyor.

Vivo V50 Elite Edition fiyatı

Vivo’nun yeni cihazı şu anda Hindistan’da satışa çıktı. Yakında diğer ülkelere de gelmesi beklenen ürün, 42.000 rupi (yaklaşık 19 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.