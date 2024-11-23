Türkiye’de yasaklanan Threads, yapay zeka odaklı yeni özellikler getiriyor

Türkiye'de yasaklı olan Threads uygulamasına yapay zeka odaklı önemli iyileştirmeler getiriliyor.

Şu anda test edilen yeni özellikler arasında "trend konular için AI özetleri" gibi işlevler yer alıyor.

Sosyal ağ aynı zamanda X (Twitter) benzeri gelişmiş arama özellikleri getiriyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin açıklamasına göre Türkiye’de aylardır yasaklı olan Threads uygulaması, uzun zamandır beklenen önemli iyileştirmeleri çok yakında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Meta’nın X rakibi sosyal ağı Threads için yayınlanacak yeni güncelleme, platformun gelişmiş arama özellikler ve aynı zamanda trend olan konular için yapay zeka (AI) destekli özetler sunacak.

Platforma gelecek yeni özellikler arasında belirli tarih aralıklarında arama yapılabilmesi ve belirli hesaplara yönelik arama yapılabilmesi ön plana çıkıyor. X’te (Twitter) bulunan gelişmiş arama yeteneklerine benzer özelliklerin kısa zaman içinde Threads’te kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Bilindiği üzere şimdiye kadar Threads kullanıcıları platformda belirli içerikleri bulmakta büyük bir zorluk çekiyordu. Kullanıcılar ne yazık ki istedikleri içeriği bulmak için daha güvenilir bir alternatif olarak Google’a başvurmak zorunda kalıyorlardı. Fakat yakında nihayet bu durum değişecek gibi görünüyor.

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Threads yapay zeka destekli “trend konular” özelliği getiriyor

Threads, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar için “Şu anda trend olan” bölümünü genişletmeyi planlıyor. Görüntülenen trend konuların sayısını 5’ten 15’e çıkaracak platform, popüler tartışmalara daha geniş bir kapsam sunmaya hazırlanıyor.

Meta’nın bu özetleri nasıl yönetmeyi planladığı henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat yine de X’in “Grok” yapay zekası özelliği tarafından halihazırda sunulan özelliğe benzer şekilde, trend olan konular için yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin kullanıcı deneyimi için önemli bir hamle olacağı vurgulanıyor.

Threads yakın zaman içinde birçok ilgi çekici yeniliğe sahip oldu. Platform, kişiselleştirilmiş içeriklerin uygulanması ve algoritmik içeriklerde yapılan iyileştirmeler gibi çeşitli güncellemeler aldıktan sonra şimdi yapay zeka tabanlı bu yeniliğini de kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Şimdiden büyük bir ilgi gören bu yeni özelliklerin uygulanması, Meta’nın Threads platformunu sosyal medya pazarında daha sağlam ve rekabetçi bir platform haline getirmesine yardımcı olacak. Aynı zamanda bu yenilikler, şirketin kullanıcıların daha verimli arama ve içerik keşfetme araçlarına yönelik taleplerine doğrudan yanıt verme konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor.

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Sosyal medya pazarında sert bir rekabet ile karşı karşıya olan Threads, X ve Bluesky gibi platformlarla yarışıyor. Yakın zaman önce Bluesky’ın 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu açıklanmıştı. Hızla büyümeye devam eden uygulama, Meta sosyal ağı için bir tehdit unsuru olarak görülüyor.

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