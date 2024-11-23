Yaşlı bir kadını dolandıran “Sahte Elon Musk” tutuklandı: 250 bin dolarlık vurgun

Florida'da yaşlı bir kadına kendisini Elon Musk olarak tanıtan dolandırıcı, mağdurun 250 bin dolarını çaldı.

Yatırım vaatleriyle yaşlı kadını dolandıran kişi yerel yetkililer tarafından tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 74 yaşındaki bir kadın, Elon Musk ile Facebook aracılığıyla konuştuğunu sanarak “sahte milyardere” yüz binlerce dolarını kaptırdı. Teksas’ta gerçekleşen bu dikkat çekici dolandırıcılık hikayesi, mağdur yaşlı kadının 250 bin dolarını kaptırmasına neden oldu.

56 yaşındaki dolandırıcı Jeffrey Arthur Moynihan Jr.’ın Teksas yetkilileri tarafından Bradenton, Florida’da tutuklandığı açıklandı. New York Post’un haberine göre sahte Elon Musk olaydan kısa süre sonra evinde yakalandı. İşte detaylar…

Sahte milyarder, yaşlı kadını astronomik getiri vaatleriyle kandırdı

Yerel yetkililerine göre dolandırıcı, mağdurla 2023 yılında iletişime geçerek sosyal medya aracılığıyla ayrıntılı bir dolandırıcılık planı oluşturdu. Sahte Elon Musk, kadının güvenini kazanmak için düzenli olarak milyarder hakkındaki son haberleri paylaşıyordu.

Sahte Musk’ın stratejisi, yatırımlardan 55 milyon dolara ulaşan astronomik getiri vaatlerini içeriyordu. Bradenton dedektifi Jim Curulla, şüpheli işlemler konusunda Teksas Frisco’daki yetkililer tarafından uyarıldı ve harekete geçerek olayı çözüme kavuşturdu.

Yerel polis departmanının bir sözcüsü NY Post’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kurban, Elon Musk ile meşru bir yatırım yaptığına gerçekten ikna olmuştu.” Yapılan incelemede yaşlı kadının zaman içinde birçok kez para transferi gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. Parayı takip etmek, yetkilileri doğrudan Moynihan Jr.’ın banka hesaplarına yönlendirdi.

Polis tarafından sorgulanan şüpheli, fonların kaynağını ikna edici bir şekilde açıklayamadı. Dikkat çeken bu dava, ünlülerin ve kamuoyuna mal olmuş kişilerin kimliklerini kullanan, özellikle de bu tür dolandırıcılıklara karşı genellikle daha savunmasız hedefler olan yaşlılara karşı kullanılan sanal dolandırıcılıkların artan tehlikeleri hakkında bir uyarı niteliği taşıyor.