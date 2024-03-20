Samsung Galaxy S22 serisine Galaxy AI yapay zeka özellikleri gelebilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakın zamanda gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24 ailesinin lansman etkinliğinde ayrıca One UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle birlikte yeni Galaxy AI yapay zeka platformunu da duyurdu. Gelen son iddialara göre şirket, Galaxy AI’yi çok yakında daha fazla cihazda kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

İddialara göre One UI 6.1 güncellemesi alacak cihazlar arasında ilk sırada Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisi tablet modelleri karşımıza çıkıyor. Fakat Kore basınından aktarılan bilgiler doğrultusunda şirket, Galaxy AI yapay zeka yeteneklerini Galaxy S22 serisi akıllı telefon modellerine de getirmeyi planlıyor.

Bazı Galaxy AI özellikleri Galaxy S22 serisinde karşımıza çıkabilir

One UI 6.1 kullanıcı arayüzü ile birlikte gelen ve güncellemenin en önemli parçalarından biri olarak lanse edilen Galaxy AI yapay zeka platformu büyük olasılıkla tüm modellerde AI işlevlerini sunmayacak. Özellikle de eski akıllı telefonların bu özelliklerden yararlanamayacağı öne sürülüyor. Fakat yine de Galaxy S22’nin güçlü donanımı sayesinde Galaxy AI’dan faydalanabileceği tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar ne yazık ki şirketten Galaxy S22 serisi akıllı telefon modellerinin One UI 6.1 güncellemesi alıp almayacağı henüz belirsizliğini korumaya devam ederken, yine de Samsung’un Galaxy AI özelliklerini bu cihazla buluşturmak istediği biliniyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında Samsung Electronics MX bölüm başkanı, firmanın Galaxy AI’yi Galaxy S22 serisi akıllı telefon ailesine getirme olasılığını değerlendirdiğini ifade etmişti.

Ancak yine de bu durum Samsung Galaxy S22 serisinin tüm Galaxy AI özelliklerini alacağı anlamına gelmiyor. Tahminlere göre cihaz, nispeten eski bir donanıma sahip olması nedeniyle Galaxy AI’nin yalnızca belirli işlevlerinden faydalanabilecek. Yine de bu noktada şirketten resmi bir açıklama beklemekte yarar var. Şimdilik hangi cihazların güncelleme alacağı ve hangi AI özelliklerinden yararlanabileceği belirsizliğini koruyor.

Galaxy AI nedir ve ne işe yarar?

Üst düzey görüntü ve video işleme araçlarına sahip olan Galaxy AI, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24 ailesinde özellikle de AI Object Eraser adlı işleviyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu araç sayesinde kullanıcılar oldukça pratik bir şekilde fotoğraflardan istemedikleri nesneleri kaldırma imkanı elde edebiliyor.

kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyime kapı aralayan platform, AI Live Translate Call adlı özelliği sayesinde aramalarda gerçek zamanlı çeviri desteği sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar eşzamanlı biçimde görüşmeleri ses ya da metne dökebiliyor. Buluta bağlantı ihtiyacını ortadan kaldıran işlev, ayrıca çağrı sırasında da aktif olarak kullanılabiliyor.

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