Huawei Nova 12s tanıtıldı! İşte teknik özellikleri

Huawei Nova 12s teknik özellikleri bugün resmen açıklandı. Çinli teknoloji devi Huawei’nin bütçe dostu telefon pazarına hitap edecek olan yeni modeli, şimdilik ne yazık ki resmi satış fiyatı açıklanmasa da fiyat-performans odaklı yapısıyla raflarda öne çıkmaya hazırlanıyor.

Huawei’nin yeni orta segment akıllı telefonu, şirketin geçen yılın Aralık ayında Çin pazarında piyasaya sunduğu Nova 12 serisi akıllı telefon ailesinin bir parçası olarak lanse edilecek. 4G bağlantı desteğine ev sahipliği yapacak Nova 12s’in öne çıkan özellikleri arasında Qualcomm’un Snapdragon 778G yonga seti ve mobil fotoğrafçılar için 50 MP’lik ana kamerası dikkat topluyor.

Huawei Nova 12s özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekran

Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G

Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili hafıza

256 GB dahili hafıza Selfie kamerası: 60 MP ön kamera

60 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera Bağlantı: 4G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, ekranın altına entegre parmak izi okuyucu ve stereo ses

4G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, ekranın altına entegre parmak izi okuyucu ve stereo ses Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil

Huawei’nin yeni orta seviye telefonu 6,7 inç OLED ekranla karşımıza çıkacak. Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen modelde 120 Hz yenileme hızıyla gelişmiş bir akıcılık yaratılacak. Panelde yerleşik bir parmak izi tarayıcısı bulunacak.

Cihazın ön kısmında orta kısımda yer alan delik çentikte 60 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. Cihazın arka tarafında ise şık bir tasarımla karşımıza çıkan kamera modülünde 50 MP ana kamera yer alacak. Buna ek olarak çift kamera modülünde ayrıca f/2,2 diyafram aralığına sahip 8 MP’lik bir ultra geniş açılı lens sunulacak.

Huawei Nova 12s modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihazda 256 GB dahili depolama alanı taşınacak. 66 watt hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, 4.500 mAh pil kapasitesiyle ideal bir performans ortaya koyacak.

Huawei Nova 12s fiyatı şimdilik maalesef açıklanmadı. Mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle raflarda yer alacak olan cihazın fiyat etiketi muhtemelen önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacak.