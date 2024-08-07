Roblox neden yasaklandı? Bakanlıktan ilk açıklamalar geldi

“Roblox neden yasaklandı?” sorusu son birkaç saatte sosyal medya platformlarında oldukça hararetli şekilde tartışılan bir konu haline geldi. Özellikle de gençler tarafından ilgiyle oynanan popüler video oyunu bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli cezasına çarptırıldı.

Roblox erişim engeli BTK’nın sosyal medya paylaşımında “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” açıklamasıyla doğrulanırken, konuyla ilişkin yetkili makamlardan açıklama gelmesi bekleniyordu. Nihayet beklenen açıklamalar gelmeye başladı.

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Roblox neden açılmıyor?

Son bir ay içinde ülkemizde milyonlarca kullanıcıya hitap eden üç büyük platform kapatıldı. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda Wattpad uygulaması sessiz sedasız bir şekilde BKT kararıyla yasaklanmıştı. 2 Ağustos Cuma günü Instagram erişim engeli başlatıldı.

Şimdi ise Roblox’a erişim kısıtlaması getirildi. “Roblox yasaklandı mı?” diye düşünen ve resmi ağızdan bir açıklama bekleyen vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir. Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İletişim Başkanlığı açıkladı: Roblox neden yasaklandı?

Gün boyunca pek çok oyunsever tarafından sorulan “Roblox neden kapatıldı?” sorusuna ilişkin ilk ağızdan yanıtlar gelmeye başladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada oyunun çocuk istismarına sebep olabilecek cinsel içerikler barındırdığı, eşcinselliği özendiren sanal partilerin bulunduğu gibi gerekçeler sıralandı. Konuyla alakalı yapılan ve son derece dikkat çeken bu açıklama şöyle oldu:

“Roblox isimli oyun platformunda; Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması,

⁠Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi,

⁠Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla “robux” isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması,

⁠Söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi.”

Roblox erişim engeli hakkında Adalet Bakanı da açıklama yaptı

Roblox’un yasaklanma sebebi pek çok kişi tarafından tartışılan bir konu haline gelirken, resmi mercilerden yapılan açıklamalarla birlikte Roblox erişim engeli kararının gerekçeleri aydınlanmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir.”

Peki ya siz Roblox’un erişim engeli cezasına çarptırılması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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