POCO F7 yola çıktı: Neler bekleniyor?

Xiaomi'nin yeni fiyat-performans telefonu için geri sayım başladı.

POCO F7 modelinin Mayıs ayı sonlarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor.

İddialara göre cihaz, Redmi Turbo 4 Pro modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak raflara gelecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ay global olarak piyasaya sürülen POCO F7 Ultra ve POCO F7 Pro modellerinin ardından ailenin yeni üyesi olan POCO F7 cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yogesh Brar’ın iddialarına göre cihazın lansmanı oldukça yaklaştı. Merakla beklenen modelin Mayıs ayı sonunda duyurulacağı söyleniyor.

Cihazın raflara geleceği ülkelerin tam listesi henüz resmi olarak açıklanmasa da Türkiye’nin yeni akıllı telefonu alacak ilk pazarlar arasında olacağı tahmin ediliyor. POCO F7 Ultra’nın da bazı pazarlarda aynı zamanlarda piyasaya sürülme ihtimali mevcut.

Redmi Turbo 4’ün yeniden markalanmış versiyonu olacak

Ortaya çıkan raporlara göre çok yakında duyurulması beklenen POCO F7’nin, markanın geçtiğimiz günlerde piyasaya sunduğu Redmi Turbo 4 Pro‘nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğine işaret ediliyor.

Bilmeyenler için bu yeniden markalama stratejisi Xiaomi için aslında pek de yeni değil. Bu strateji, fiyat-performans deneyimine odaklanmasıyla bilinen POCO alt markası altında rekabetçi fiyatlarla cazip özellikler sunmasına olanak tanıyor.

Pek çok teknoloji meraklısı, yeni akıllı telefonun özellikle daha güçlü “kardeşleri” ve rakip ürünlerle karşılaştırıldığında pazarda nasıl bir rol oynayacağını anlamak için cihazın resmi olarak onaylanmasını bekliyor. Bekleyişin Mayıs ayı sonlarında nihayete ereceği tahmin ediliyor.

POCO F7 teknik özellikleri belli oldu

Yeni POCO modeli 120 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlüğe (2800 x 1280 piksel) sahip 6.83 inçlik düz LTPS OLED ekranla gelecek. Kaliteli selfie çekimleri için 20 MP ön kamera yer alacak. Arka tarafta ise 50 MP ana sensör ve muhtemelen daha geniş panoramalar yakalamak için ultra geniş çekimlere ayrılmış 8 MP ikincil sensörden oluşan ikili bir sistem entegre edilecek.

POCO F7’nin gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alması bekleniyor. Bu da kullanıcıların üst düzey bir performansa ulaşabileceğine işaret ediyor. Cihazda ayrıca 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı yer alacağı söyleniyor.

7.550 mAh büyüklüğündeki bir pil kapasitesine sahip olacak cihaz, bekleme sürelerini azaltmak için 90W hızlı şarj teknolojisiyle desteklenecek. Yazılım tarafında ise telefonun Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzüne sahip olacağı öne sürülüyor.

POCO F7 modeli suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68/IP69 sertifikasına sahip olacak. Cihazın fiziksel boyutları 163.1 x 77.93 x 7.98 milimetre, ağırlığı ise 219 gram olarak belirtiliyor.