Google, “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonuna veda edecek

Google çok yakında "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonunu ortadan kaldırabilir.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu butonun "Yapay Zeka Modu" ile değiştirildiğine işaret ediyor.

AI aramalarını daha geniş çaplı bir hale getirmek isteyen Google, yakında testlerini tamamlayıp bu değişikliği herkese getirebilir.

Teknoloji devi Google’ın yeni Yapay Zeka Modu, “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunun döneminin sonunu getirebilir. Çeşitli sosyal medya platformlarındaki aktif kullanıcılara göre şirket, arama motorunun ana sayfasında doğrudan yenilikçi yapay zeka özelliğine özel bir düğme uygulayarak bir test aşamasına başladı.

Google, kullanıcıların yeni özelliği benimseme yollarını dikkatlice değerlendirmeyi planlıyor. Şu anda değerlendirilen seçenekler arasında, kullanıcıların aramalarını hızlandırmasını sağlayan tarihi özelliğin potansiyel olarak kaldırılması da yer alıyor.

AI Modu, “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunun yerini alacak

Sosyal medyada kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde birçok kişi Google ana arama sayfasında yeni “AI Modu” butonunun göründüğünü aktarıyor.

İlk kez Mart ayında duyurulan bu özellik, arama motoruna Gemini 2.0 dil modelinin entegre edilmesiyle mevcut AI Overviews’ın bir evrimini temsil ediyor.

Google tarafından sunulacak olan bu yeni entegrasyon, kullanıcıların daha karmaşık ve ayrıntılı sorular sormasına yardımcı olacak. Aynı zamanda karşılığında daha eksiksiz, detaylı ve bağlamsal olarak ilgili yanıtlar sağlayacak.

Şirket daha önce bu yeni özelliğin 1 Mayıs’tan itibaren ABD’deki belirli bir kullanıcı grubuna aşamalı olarak sunulacağını zaten doğrulamıştı.

Bu test aşamasının üzerinden on günden biraz fazla bir süre geçmesine rağmen, Google’ın stratejileri hakkında ilginç ayrıntılar içeren çeşitli raporlar ortaya çıkmaya başladı.

Görünüşe göre şirket, AI Modu’nu kullanıcılar için erişilebilir kılmanın en iyi yollarını aktif olarak araştırıyor. Google kullanıcılara sunulacak özel düğme için farklı grafiksel şekilleri ve stratejik konumları değerlendiriyor.

Kullanıcılar tarafından belirlenen varyasyonlar arasında, doğrudan arama çubuğuna entegre edilmiş, Google’ın görsel kimliğini karakterize eden belirgin renkli kenarlıkla veya kenarlıksız olarak sunulan uzun, hap şeklindeki kısayollar ve daha kare şekillere veya yuvarlatılmış köşelere sahip düğmeler yer alıyor.

Google’dan henüz doğrulama gelmedi

Gözlemciler, şirketin “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunu yeni Yapay Zeka Modu ile değiştirme olasılığını ciddi olarak düşündüğüne işaret ediyor.

Fakat yine de şimdiye dek şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatmakta fayda var. Tüm bu belirtilere rağmen şu an için bu değişimin gerçekten gerçekleşeceğine dair bir garanti olmadığının altını çizmek isteriz.

Bu potansiyel değişim şu anda AI Modunun benimsenmesini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan bir dizi sınırlı testin sadece bir parçası gibi görünüyor.

Google sözcüsü Ashley Thompson, The Verge’e yaptığı açıklamada söz konusu testlerin devam ettiğini söyledi. Ayrıca şirketin hizmetlerine en iyi erişimi sağlamak için sık sık deneyler yaptığını, şu anda AI Modu ve düğme yerleşimine ilişkin değerlendirmelerin bu uzun süredir devam eden uygulamanın bir parçası olduğunu ifade etti.