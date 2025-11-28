Orta seviye canavarı OPPO A6x’in fiyatı beklenenden ucuz olacak

Reklam

Orta seviye OPPO A6x'in fiyat etiketleri ortaya çıktı.

İddialara göre cihaz, önceki modeli olan OPPO A5x'in fiyat etiketinden daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip olacak.

Bu fiyatlandırma stratejisi, Çinli markanın orta segment pazarında daha rekabetçi bir pozisyon almayı hedeflediğine işaret ediyor.

Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek OPPO A6x’in fiyatı sızdırıldı. Merakla beklenen modelin selefi A5x’ten daha ucuz bir fiyat etiketiyle raflarda boy göstereceği ortaya çıktı.

Abhishek Yadav’ın iddialarına göre bu fiyatlandırma, cihazın 5G bağlantı destekli versiyonuna ait. Uygun fiyata maksimum performans vaat edecek yeni model, muhtemelen ilk olarak Hindistan’da raflara geldikten sonra diğer ülkelere açılacak.

OPPO A6x fiyatları ne kadar olacak?

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip modelin başlangıç ​​fiyatı iddialara göre 12.499 INR (yaklaşık 6 bin TL) olarak karşımıza çıkacak.

Cihazın selefi olan OPPO A5x, 13.999 INR (yaklaşık 6.600 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Bu da halefinin varsayılan fiyatından yaklaşık 600 TL kadar daha pahalı.

Oppo A6x’in diğer varyantları arasında, fiyatı 13.499 INR’den (yaklaşık 6.400 TL) sunulacak 4/128 GB’lık bir versiyonun da yer alacak.

Ayrıca 14.999 INR (yaklaşık 7 bin TL) karşılığında 6/128 GB’lık daha güçlü bir üçüncü versiyonun da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OPPO A6x’in muhtemel özellikleri

Yukarıda yer alan bu rakamlar, HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,75 inç LCD ekrana sahip olması beklenen bir akıllı telefon için son derece makul görünüyor.

Performans canavarı cihazda 45W şarj desteğine sahip 6.500 mAh pil kapasitesi yer alacağı öne sürülüyor. Ayrıca cihazın kalbinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipinin kullanılması muhtemel diyebiliriz.

Beklenen kamera kurulumu, VGA yardımcı sensörlü 13 MP ana kamera ve 5 MP ön kameradan oluşuyor. Cihazın ayrıca IP64 sertifikasıyla gelmesi, 8,58 mm kalınlığında ve 212 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Daha derli toplu bir şekilde incelemek isterseniz, OPPO A6x’in muhtemel bazı teknik özellikleri şunlar olacak:

Kalınlık: 8,58 mm

Ağırlık: 212 gram

Ekran: HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,75 inç LCD ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 4 GB veya 6 GB RAM

Dahili depolama alanı: 64 GB veya 128 GB depolama alanı

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens ve VGA yardımcı lens

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, IP64 sertifikası

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 6.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü