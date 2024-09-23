Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Vivo X200 Ultra performansıyla sınıfının en iyi modellerinden biri olacak

    Merakla beklenen Vivo X200 Ultra modeli üst düzey teknik özellikleri ile performans konusunda sınır tanımayacak.
    Vivo X200 Ultra
    Görsel: Vivo

    Vivo nihayet uzun zamandır beklenen Vivo X200 serisini karşımıza çıkaracak. Heyecanla beklenen akıllı telefon ailesi 14 Ekim tarihinde Çin’de gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde duyurulacak. Aylardır hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan modeller için nihayet geri sayım başlamış durumda.

    Önümüzdeki ay Vivo X200 ve Vivo X200 Pro modellerini piyasaya sürecek şirket, Ailenin üçüncü üyesinin de rekabet seviyesini daha da yükseltmeyi vaat eden, serinin en üstünde yer alan Vivo X200 Ultra modelini 2025 yılı başında karşımıza çıkaracak. Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo X200 Ultra performans konusunda sınıfının en iyi modelleri arasında rekabet gösterecek.

    Vivo X200 Ultra’dan neler bekleniyor?

    Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre üç cihaz da performans konusunda ödün vermeyecek. Vivo X200 ve Vivo X200 Pro modelleri MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi Dimensity 9400 işlemcisiyle donatılacak. En yüksek deneyim ise Qualcomm’un SM8750 olarak da bilinen yeni Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle gelecek vivo X200 Ultra olacak. Merakla beklenen cihaz, 2025’in en iyi telefonları arasında boy gösterecek.

    Cihazla alakalı en dikkat çekecek unsur ise kamera setinde olacak. Vivo X200 Ultra modeli uzak mesafelerde bile son derece detaylı fotoğraflar çekebilen, periskop teknolojisine sahip 200 MP ana kamerayla donatılacak. Buna ek olarak cihazda her biri 50 MP’lik üç ek sensör yer alacak.

    Vivo X200 Ultra

    Bu sensörlerden biri sabit geniş diyafram açıklığına sahip olacak. Bu da düşük ışıkta daha iyi çekim performansı ortaya koymaya yardımcı olacak. Bu lenslerle alakalı net detaylar verilmese de bunlar muhtemelen bir ultra geniş açı ve bir telefoto lens olarak karşımıza çıkacak.

    Heyecanla beklenen Vivo X200 serisi, kamera özelliklerinin yanı sıra pil ömrü açısından da beklentileri karşılayacak. Vivo X200 Pro modeli 6.000 mAh pil ile gelecek. Serinin standart modeli Vivo X200 daha düşük şekilde 5.800 mAh kapasiteye sahip olacak. Son olarak serinin kompakt modeli Vivo X200 Mini’nin 5.700 mAh bataryaya sahip olacağı öne sürülüyor.

    Peki ya siz Vivo X200 Ultra’dan neler bekliyorsunuz? Cihazla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.