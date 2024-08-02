Bütçe dostu OPPO A3x 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO bugün Hindistan pazarında yeni giriş-orta seviye telefon modeli ile karşımıza çıktı. Göz alıcı bir tasarımla dikkatleri üzerine çeken OPPO A3x 5G resmen tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntıda hakkında pek çok detayı erkenden öğrendiğimiz ürün şimdi nihayet resmi bir şekilde duyurularak raflarda boy göstermeye başladı.

OPPO’nun bütçe dostu akıllı telefon modeli fiyatına göre ideal bir donanım ortaya koyuyor. Cihazın en dikkat çekici noktalarından bir tanesi üst düzey bir direnç vaat eden MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardı oluyor. Bununla birlikte telefonda ayrıca IP54 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığın bulunduğu aktarılıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

OPPO A3x 5G özellikleri

Boyutlar: 165,7 x 76,0 x 7,7 mm

165,7 x 76,0 x 7,7 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, P2

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, P2 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Uygun fiyatlı telefon modeli 6,67 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan ekranda 120 Hz’e kadar yenileme hızı yer alıyor. Bununla birlikte telefon 1.000 nit tepe parlaklık desteği sayesinde gün ışığı altında bile konforlu bir kullanıma olanak tanıyor.

OPPO A3x 5G modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga setinden güç alıyor. 4 GB RAM kapasitesine sahip olan ürün 128 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca cihazın 4 GB sanal RAM ve microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği taşıdığını da belirtmekte yarar var.

OPPO’nun yeni telefonu arka tarafta 8 MP ana kamera, ön kısımda ise 5 MP’lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS arayüzüyle çalışmaya başlayan modelde 45 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Son olarak telefonda 5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3 ve P2 kablolu kulaklık girişi desteklerinin yer aldığını ekleyelim.

OPPO A3x 5G fiyatı

Hindistan’da satışa çıkan yeni OPPO telefonu mor, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle karşımıza çıktı. Cihaz 12.499 rupi karşılığında tüketicilere sunuldu. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 5 bin TL’ye tekabül ediyor.

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