OPPO A3x’in tüm büyüsü bozuldu! Tasarımı, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

OPPO çok yakında Hindistan pazarında yeni bir akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 5G bağlantı teknolojisini destekleyen yeni bir model sunmayı planlayan şirket, fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak cihazıyla dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlıyor. Merakla beklenen OPPO A3x hakkında lansmandan önce heyecan veren detaylar ortaya çıktı.

Lansman etkinliğinden evvel hakkında merak edilen neredeyse tüm ayrıntılar gün yüzüne çıkan OPPO A3x’in tasarımı, teknik özellikleri ve satış fiyatı netlik kazandı. Telefonun büyüsünü tamamen bozan bu sızıntı, OPPO’nun yeni telefonundan neler bekleyebileceğimize dair akıllardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oldu.

OPPO A3x hakkında tüm merak edilenler ortaya çıktı

91mobiles’ın haberine göre merakla beklenen OPPO A3x’in stokları Hindistan pazarındaki perakende firmalarına gönderilmeye başlandı. Bununla birlikte heyecan uyandıran telefonun tanıtım afişleri de ortaya çıktı. OPPO’nun hazırladığı teaser görüntüsü şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Yukarıdaki tanıtım afişinde merakla beklenen OPPO A3x cihazının tasarımı, teknik özellikleri ve satış fiyatı belli oldu. Burada yer alan ayrıntılar, cihazın Hindistan pazarında 4 GB RAM kapasitesi | 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM kapasitesi | 128 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle raflara geleceğini gösteriyor. Yayınlanan görüntülerde cihazın bu depolama seçenekleriyle sırasıyla 12.499 rupi ve 13.499 rupi karşılığında satılacağı anlaşılıyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 5 bin TL’ye tekabül ediyor.

Starlight White, Sparkle Black ve Starry Purple olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan OPPO A3x’in sağ tarafında güç ve ses kontrol düğmelerinin yer aldığı görülüyor. Cihazın arka kısmında ise kamera modülünün sol köşeye yerleştiriliyor. İki kamera sensörünün yanında ayrıca bir LED flaş yer alıyor. Telefonun alt tarafında ise USB-C bağlantı girişi, hoparlör ve kulaklık girişine yer veriliyor.

OPPO A3x teknik özellikleri arasında cihazın HD+ çözünürlüklü (1.604 x 720 piksel), maksimum 1.000 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç ekranla geleceği belirtiliyor. MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 6300 yonga setiyle çalışacak olan telefonda Android 14 işletim sistemi bulunuyor. Bununla birlikte ColorOS 14.1 arayüzü ile kullanıcı dostu bir mobil deneyim sağlanıyor. 5.100 mAh pil kapasitesi ve 45 watt hızlı şarj desteği ile gelen telefon 32 MP ana kamera ve 5 MP ön kamera taşıyor.

OPPO A3x’in tüm merak edilen detayları netleşse de şimdilik ne yazık ki şirket cihazın çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak çok yakında bu konuda yeni bilgiler ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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