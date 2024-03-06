OpenAI: “Elon Musk şirketin tamamını kontrol etmek istedi”

Popüler yapay zeka şirketi ve ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ın, hızla büyümeye devam ederken kar amacı güden bir şirkete dönüşmesi, bazı iş adamlarını ve OpenAI’ın eski yatırımcılarını rahatsız etmeye başlamıştı. Ancak bu durumdan en fazla şikayetçi olan Elon Musk oldu.

Bunu üzerine geçtiğimiz hafta Elon Musk, şirketin kar amaçlı bir şirkete dönüşmesini öne sürerek OpenAI şirketine dava açmıştı. OpenAI ise Elon Musk’a önceki e-posta yazışmalarını ifşa ederek yanıt verdi.

OpenAI’ın resmi blog sayfasında yapılan açıklamaya ve paylaşılan e-posta kayıtlarına göre şirket, yapay genel zeka (AGI) teknolojisinin başlangıçta hayal ettiklerinden daha fazla kaynak istediğini farkettiklerini belirtti. Buna göre 2015 yılında OpenAI kurucularından Greg Brockman ve Sam Altman, bağışçılardan 100 milyon dolarlık bir kaynak toplamayı planladı. Ancak Elon Musk bunu 1 milyar dolara çıkarılmasını önerdi.

“Umutsuz görünmemek için 100 milyon dolardan çok daha büyük bir rakamla yola çıkmamız gerekiyor… Bence 1 milyar dolarlık bir finansman taahhüdüyle yola çıktığımızı söylemeliyiz… Diğerlerinin karşılayamadığı miktarı ben tamamlayacağım.”

“OpenAI üzerinde tam yetki istedi”

Şirket, zaman içerisinde AGI teknolojisinin kar amacı gütmeyen bir yapı ile ihtiyacı olan kaynakları sağlayamayacağını anladığını belirtti. Hatta Elon Musk’ın da aynı düşünceye sahip olduğunu vurguladı.

Yazışmalara göre Elon Musk, OpenAI’ı Tesla ile entegre etmeyi veya şirket üzerinde tam yetki sahibi olmayı istediğini belirtti. İsteği kabul edilmeyince de Google’ın DeepMind’ına rakip olunması gerektiğini ve bunu kendisinin yapacağını söyleyerek OpenAI’dan ayrıldı ve yatırımlarını durdurdu. (Hatırlarsanız Kasım 2023’te de yapay zeka sohbet botu Grok duyurulmuştu.)

OpenAI misyonunun devam ettiğini ve bu bağlamda birçok ülke ve uluslararası kuruluş ile iş birliği yaptığını vurgulayan şirket, Elon Musk ile yaşanan problemler konusunda şu açıklamada bulundu:

“Derinden hayranlık duyduğumuz biriyle -bize daha yükseği hedeflememiz için ilham veren, sonra başarısız olacağımızı söyleyen, bir rekabet başlatan ve sonra onsuz OpenAI’ın misyonuna doğru anlamlı bir ilerleme kaydetmeye başladığımızda bizi dava eden biriyle- bu noktaya geldiği için üzgünüz.”

Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta açtığı dava ise OpenAI’ın kar amacı güden bir şirkete dönüşmesiyle birlikte anlaşmanın ihlal edilmesini kapsıyor. Musk’a göre OpenAI şirketi, Microsoft’tan büyük bir yatırım alarak kar amacı gütmeyen yapısını bozmuş ve böylece ilk destekçiler arasındaki bir anlaşmayı ihlal etmiş durumda. Musk’a göre bunun çözümü, şirketin yeniden açık kaynaklı ve kar amacı gütmeyen bir yapıya geri dönüş yapmasından geçiyor.

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