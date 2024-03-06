108 MP kameralı ve uygun fiyatlı Realme 12 5G tanıtıldı

Realme 12 5G teknik özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen akıllı telefon modeli, etkileyici tasarımıyla bugün resmi olarak duyuruldu. Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı yeni bir telefon satın almak isteyenler için ideal bir opsiyon olarak lanse edilen ürün, ilk olarak Hindistan pazarında boy göstermeye başladı.

Realme’nin yeni bütçe dostu telefonu, uygun fiyat ile gelişmiş donanım unsurlarını bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. İsminden de rahatlıkla anlaşılacağı üzere 5G bağlantı desteğine sahip olan akıllı telefon, 108 MP ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılar için öne çıkıyor.

Realme 12 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus

MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama ve microSD kart desteği

128 GB dahili depolama ve microSD kart desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, P2 ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, P2 ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Şık bir tasarıma karşımıza çıkan Realme telefonu, arka tarafta büyük bir dairesel kamera modülü taşıyor. Bu anlamda serinin diğer modelleriyle oldukça benzer bir tasarım sunan cihaz, serinin Pro seçeneklerinden farklı olarak vegan deri kaplamayla gelmiyor. Fakat parmak izi tarayıcısı ve yan taraftaki güç düğmesi gibi diğer unsurlar korunmaya devam ediyor.

6,72 inç IPS LCD ekrana sahip olan Realme 12 5G, Full HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran performansına kapı açan cihaz, 950 nit tepe parlaklık sağlıyor. Arka taraftaki büyük dairesel kamera setinde 108 MP ana kameraya ek olarak 2 MP’lik bir derinlik sensörü taşıyan model, önde ise 8 MP selfie kamerası sergiliyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus çipinden güç alan Realme modelinde 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Fakat daha fazla depolamaya ulaşmak isteyen kullanıcılar için microSD kart girişi desteğine alan açılıyor.

Çift bantlı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, P2 bağlantı girişi ve USB-C destekleriyle gelen cihazda 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Son olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 arayüzüyle geldiğini belirtmekte yarar var.

Realme 12 5G fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulan Realme 12 5G’nin fiyatı belli oldu. Mor ve yeşil renk seçenekleriyle sergilenen akıllı telefon, 16 bin 999 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 6 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.