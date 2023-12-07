Meta’dan DALL-E ve Midjourney alternatifi yapay zeka: Imagine

Teknoloji devi Meta, metin komutlarından görsel oluşturma hizmeti sunan yeni yapay zeka hizmeti ile karşımıza çıktı. Şirket, web üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabilen Imagine adlı hizmetini duyurdu. Şirketin yeni aracı, Eylül ayından bu yana WhatsApp ve Facebook Messenger gibi şirketin popüler bazı uygulamaları için sohbetler üzerinde görsel oluşturma imkanı sağlayan Meta AI’nin bir parçası olarak geldi.

DALL-E ve Midjourney gibi rakiplere karşı piyasada boy gösterecek yeni Meta hizmeti, şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı. Kullanıcıların pratik bir şekilde metin komutu üzerinden görsel oluşturabileceği araç, rakiplerine oldukça benzer bir çalışma prensibiyle geliyor. Imagine’nin her komut için dört farklı alternatif yarattığı, kullanıcıların bu seçeneklerden istediklerini tamamen ücretsiz olarak cihazlarına indirebilecekleri belirtildi.

Imagine, Emu dil modeliyle geliştirildi

Meta’nın yeni yapay zeka hizmeti şimdilik yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Çok yakında küresel olarak kullanıcılara sunulması beklenen yazılım, ziyaretçilerin kullanımı için bir Instagram ya da Facebook hesabı olmasını zorunlu tutuyor. Şirket, yaratıcılık odaklı bu deneyimin Emu dil modeli teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu belirtiyor.

Yeni AI aracı, rakibi olan diğer yapay zeka tabanlı görsel oluşturma platformlarına benzer bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar metin kısmına belirli anahtar kelimeler girerek ilgi çekici sonuçlarla karşılaşıyor. Hizmet, metin açıklamalarından görsel oluşturmak için @MetaAI /imagine komutuyla sohbet robotu üzerinden aktif bir hale getirilebiliyor. Yapay zekanın ortaya çıkardığı sonuçlar ise arkadaşlar ya da gruplar arasında paylaşılarak talep edildiği sohbet pencerelerinde görüntüleniyor.

İlk olarak Meta Connect’te duyuruldu

Meta’nın bu hizmeti esas itibariyle ilk olarak kısa süre önce Meta Connect etkinliğinde hayranlarına duyuruldu. Sonrasında ise şirket bu hizmeti yapay zeka sohbet robotuna entegre etme kararı aldı. Hizmetin özel web sitesi olan Imagine.meta.com kullanıcılara sunuldu ve araç mesajlaşma uygulamaları haricinde de aktif hale getirilebilen bağımsız bir servise dönüştürüldü.

Şirket, Imagine’den yaratılan görselleri korumak adına çok yakında görünmez bir filigran sistemini test etmeye başlayacağını açıkladı. İlerleyen haftalarda gelmesi beklenen özellik, renk düzenleme ve ekran görüntüleri gibi bazı çok kullanılan görüntü manipülasyon tekniklerine karşı hizmet verecek. Bu sayede ortaya çıkan eserlerin orijinalliğini korumaya yönelik önemli bir adım atılacak.