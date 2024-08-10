Instagram açılıyor mu? Bakan Uraloğlu “son düzlükteyiz” dedi

Instagram yasağı yaklaşık bir haftadır ülkemizde devam ediyor. Geçen hafta Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Instagram’a erişim engeli getirildi. Son dönemlerde üst üste gelen bu erişim engelleri vatandaşların bir kısmından ciddi bir tepkiyle karşılandı. “Instagram ne zaman açılacak?” diye günlerdir sosyal medyada tartışmalar devam ederken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Instagram yasağı ile ilgili konuşmuş ve vatandaşlara bu yönde iyimser bir mesaj vermişti. Türkiye’nin bazı hassasiyetleri olduğunun vurgusunu yapan ve Instagram’ın özgürlüklere yönelik bir müdahalede bulunduğunu dile getiren Ala, bu özgürlüklerin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğünü dile getirerek vatandaşlardan sabır talep etti. Mevcut erişim engeli kararının da kısa zamanda neticeleneceğinin ipuçlarını verdi. Şimdiyse Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Instagram yasağı ile ilgili dikkat çeken son açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün önemli bir açıklama ile karşımıza çıktı. Bakan Uraloğlu, Instagram yasağı ile ilgili olarak Meta yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bununla beraber ciddi bir ilerleme kaydedildiği vurgulandı ve görüşmelerin daha fazla uzamadan nihayete bağlanacağı ifade edildi. Uraloğlu’nun açıklaması şu şekilde oldu:

“Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz.”

Instagram yasağı ile ilgili bakanlık ve Meta yetkilileri ile görüşmeler tam bir hafta önce başlamıştı. Saat öğlen 13:00’te başlayan ve 19:00’a kadar devam eden toplantıdan sonra basın karşısına çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Instagram’ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok.” demişti.

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Ancak bir haftalık müzakereler sonrasında iki tarafında da uzlaşı için daha yakın bir konuma geldikleri görülüyor. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan “son düzlükteyiz” açıklaması, çok yakında Instagram yasağının sona ereceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Fakat bu noktada Meta’nın bakanlık tarafından yönlendirilen hangi taleplere uyum sağlayacağı gibi ayrıntılar şu anda merak konusu.

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