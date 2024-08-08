Hükümetten Instagram ve Roblox yasağı hakkında yeni açıklama: Kısa sürede sonuçlanacak

Instagram yasağı ile ilgili açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ediyor. 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine pek çok internet kullanıcısı VPN ya da DNS değiştirerek Instagram’a girme yöntemlerini araştırmaya başladı. Resmi olarak halen daha devam eden bu yasağın ne zaman kaldırılacağı konusunda hükümetten gelecek açıklamalara kulak verildi.

Konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, NTV’ye verdiği demeçte “Instagram ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt aradı. Bununla alakalı perde arkasındaki süreçten bahseden Ala, Instagram’ın açılması yönünde iyimser bir mesaj verdi. İşte ayrıntılar…

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Instagram yasağı çok yakında kalkabilir

Dikkat çeken bir açıklama ile karşımıza çıkan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye’nin bazı hassasiyetleri olduğunu vurgulayarak Instagram’ın birtakım özgürlüklere müdahale ettiğini ve Türkiye olarak buna karşı bir duruş alındığını dile getirdi. Kullanıcıların özgürlük alanını genişletmek için Meta yetkilileri ile görüşmelere devam edildiğini ifade eden Ala, bu konuda vatandaşlardan biraz daha sabır talep etti.

Meta yetkilileri ile devam eden görüşmelerin Türkiye’nin hassasiyetlerinin dikkate alınması yönünde birtakım çabalarla ilerlediğini dile getiren Ala, hükümet olarak insanların özgürlüklerini kısıtlamak için değil, aksine özgürlüklerinin bir garantisi olarak yoluna devam ettiklerini ve bu konuda gerekli adımların atılacağını söyledi. Yapılan görüşmelerden kısa süre içinde sonuç alınmasını umduğunu ekledi.

Instagram yasağı ile ilgili olarak platformun Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate almaları gerektiğini söyleyen Ala, dün erişim engeli getirilen Roblox ile alakalı ise çocukları korumaya yönelik bir karar olduğunu vurguladı. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Türkiye’nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz. Diğerinde ise çocukları korumaya yönelik. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum.”

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