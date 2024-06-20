İddialı yapay zeka özelliklerine sahip OPPO Reno 12 serisi küresel olarak duyuruldu

OPPO’nun geçtiğimiz ay Çin pazarında piyasaya sürdüğü Reno 12 ailesiyle ilgili beklenen haber nihayet geldi. İlk lansmandan yaklaşık bir ay sonra şirket OPPO Reno 12 serisi akıllı telefon modellerini global pazara sundu.

Performans canavarı akıllı telefon ailesi iki modelden oluşuyor. Serinin standart modelinin yanı sıra ayrıca daha gelişmiş bir yapıya sahip olan Reno 12 Pro modeli de karşımıza çıkıyor. İlgi çekici yapay zeka (AI) özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan cihazlar küresel pazara giriş yaptı. İşte Reno 12 serisinin teknik özellikleri ve global fiyatları…

Performans canavarı telefon ailesi piyasaya çıktı

OPPO’nun yeni telefon serisi Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Standart modelde Gorilla Glass 7i, Pro sürümünde ise Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi yer alıyor. Serinin her iki modelinde de 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7300 Energy yonga seti taşınıyor.

OPPO Reno 12 serisi modelleri 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lensle karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak standart modelde 2x makro sensör, Pro modelinde ise 3x yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto sensör yer alıyor. Reno 12 ve Reno 12 Pro sırasıyal 32 MP ve 50 MP selfie kameralarıyla geliyor.

5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan Reno 12 ailesi, sadece 18 dakika içinde yüzde 0’dan yüzde 50’ye şarj dolumu sağlayan 80 watt SuperVOOC teknolojisi sunuyor. Serinin öne çıkan bir diğer özelliği ise yapay zeka desteği oluyor. İlgi çekici AI araçlarına ev sahipliği yapan modellerde fotoğraflardan nesne kaldırma, stüdyo ışığı efekti verme, AI tabanlı avatar oluşturma gibi pratik seçenekler yer alıyor.

OPPO Reno 12 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Energy

MediaTek Dimensity 7300 Energy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.1 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 12 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Energy

MediaTek Dimensity 7300 Energy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.1 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 12 serisi fiyatları

OPPO’nun yüksek performanslı yeni akıllı telefon modelleri küresel pazarda 499 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek. Serinin daha gelişmiş modeli olan Reno 12 Pro ise 599 Euro karşılığında satılacak. Cihazların Türkiye pazarına ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

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