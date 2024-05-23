Şık tasarımlı OPPO Reno 12 serisi çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

OPPO Reno 12 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmen tanıtıldı. Çin pazarında duyurulan cihazlar, ilk olarak Asya ülkesinde satışa sunulurken, çok yakında diğer ülkelerde de raflara geleceği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan Reno 12 ve Reno 12 Pro modelleri, seleflerine göre çok daha gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 11 ailesine kıyasla çok daha hafif bir yapıya sahip olan cihaz, hem tasarım hem de donanım anlamında ciddi yükseltmelere ev sahipliği yapıyor. MediaTek tarafından geliştirilen işlemcilerden güç alan modeller, performans canavarı yapılarıyla adından sıkça söz ettirmeye aday duruyor.

OPPO Reno 12 serisi neler sunuyor?

OPPO’nun yeni akıllı telefon serisi Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Düşme ve çarpma tehlikelerine karşı Gorilla Glass cam koruması alan modeller, buna ek olarak suya ve toza dayanıklılık için IP65 sertifikasıyla geliyor.

İki modelden oluşan OPPO Reno 12 serisi yalnızca işlemci konusunda farklılık gösteriyor. Serinin standart modelinde Dimensity 8250 yonga seti yer alırken, Reno 12 Pro’da ise Dimensity 9200 Plus çipi karşımıza çıkıyor. 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı eşleştiriliyor.

OPPO Reno 12 Pro modeli 50 MP Sony IMX890 ana kamerayla gelirken, standart modelde ise 50 MP Sony LYT600 ana kamera sunuluyor. Buna ek olarak üçlü kamera setinde ayrıca 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto sensör taşınıyor. Cihazların ön kısmındaysa 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Serinin her iki modeli de 80 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Yapay zeka özellikleri konusunda da beklentileri karşılamayı vadeden modeller, güçlü AI araçlarına ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırma, metin özetleme, matematik problemlerini çözme ve seyahat planlama gibi pratik işlevler karşımıza çıkıyor.

OPPO Reno 12 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8250

MediaTek Dimensity 8250 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 12 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Plus

MediaTek Dimensity 9200 Plus RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 12 serisi fiyatları

OPPO’nun performans canavarı yeni telefonları ilk olarak Çin’de satışa çıkıyor. Serinin standart modeli 2.699 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 12 bin TL) karşılığında satılırken, Reno 12 Pro ise 3.399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 15 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.

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