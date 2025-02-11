Huawei Pura 80 Ultra gelişmiş kamera özellikleri ile öne çıkacak

Huawei Pura 80 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu.

Merakla beklenen cihazın ana kamera ve periskop lenste çift RYYB sensör taşıyacağı ortaya çıktı.

Ayrıca modelin değişken diyafram açıklığı ile gece fotoğrafçılığını üst seviyeye taşıyacağı belirtildi.

Mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkması beklenen Huawei Pura 80 Ultra için geri sayım başladı. Cihazla alakalı ortaya çıkan son söylentiler, hem ana kamera hem de periskop telefoto lens için RYYB teknolojisine sahip sensörlerin benimseneceğine işaret ediyor. Çinli şirket, beğeni toplayan amiral gemisi Pura 80 serisi için özel olarak tasarlanan yeni sensörlerin kapsamlı son testlerine devam ediyor.

Şirketin üst düzey “P” serisinin devamı olan Pura serisi, Huawei’nin “en gelişmiş ve sofistike işlevleri tek bir cihazda yoğunlaştırarak mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıma” felsefesini yansıtıyor. Görünen o ki serinin en gelişmiş modeli olacak Pura 80 Ultra bu mirası sürdürecek ve kullanıcılara yepyeni bir fotoğrafçılık deneyimi sunacak.

Huawei Pura 80 Ultra kamera detayları belli oldu

Digital Chat Station’ın iddialarına göre Huawei Pura 80 Ultra modelinin iddialı kamera özellikleri hakkında önemli detaylar belli oldu. Amiral gemisi akıllı telefon cihazının RYYB sensörleriyle donatılacağı belirtildi.

Huawei Pura 80 Ultra’nın kamera ayrıntıları ile ilgili olarak 1 inçlik RYYB ana sensör ve buna eşlik eden, aynı derecede yüksek performanslı 1/1.3 inçlik periskop telefoto lensten söz ediliyor. Değişken diyafram teknolojisinin karşımıza çıkacağı ifade ediliyor. Bu sayede yakalanan ışık miktarının artması ve her türlü ışık koşulunda daha keskin ve detaylı görüntüler elde edilmesine imkan tanınıyor.

RYYB sensörünün sırrı, kırmızı, sarı, sarı ve mavi renklerinin birleşimiyle ayırt edilen renk matrisinde yatıyor. Bu özel yapı, klasik RGGB (kırmızı, yeşil, yeşil ve mavi) sensörlerden daha geniş bir kromatik spektrumun yakalanmasına olanak tanıyor. Bunun doğrudan sonucu ise özellikle de karanlık ortamlarda veya gece sahnelerinde üstün fotoğraf performansına işaret ediyor.

Geçen yılki Huawei Pura 70 Ultra’da RYYB sensörünün sadece periskop telefoto lenste yer aldığını hatırlatalım. Pura 80 Ultra ise bu teknolojiyi daha da ileri taşıyarak hem ana sensörlere uygulayıp hem de niteliksel olarak yeni zirvelere ulaşmaya hazır görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei Pura 80 Pro’nun kamera özellikleri de sızdırılmıştı. Cihazın mobil fotoğrafçılık yeteneklerine ilişkin raporu merak edenler, ilgili habere tıklayarak göz atabilir.